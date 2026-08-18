Fecha del pago de pensiones del IMSS e ISSSTE en septiembre

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizan el depósito correspondiente a las personas retiradas que forman parte de sus regímenes pensionarios y dieron a conocer la fecha del pago de pensión de septiembre.

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¿Cuándo pagan la pensión del IMSS?

De acuerdo con el Calendario de Pago de Pensiones 2026, el pago de la pensión del IMSS será el martes 1 de septiembre. Este se realiza en la cuenta bancaria a nombre del pensionados que fue proporcionada durante el trámite.

Es importante mencionar que recibirán el pago en esta fecha quienes reciben su pago a través del Instituto. A quienes se les paga mediante una AFORE o aseguradora el pago esta sujeto a las condiciones de pago determinadas por esas instituciones.

¿Cuándo es el pago de la pensión del ISSSTE?

En el caso de los pensionados del ISSSTE la fecha es diferente pues el pago correspondiente a septiembre se realizará al lunes 31 de agosto. Así que si estas jubilado, estas son las fechas que debes tener presente para que recibas tu pensión.

Las personas que reciban la Pensión Bienestar para Adultos Mayores o Pensión Mujeres Bienestar recibirán doble pago ya que en septiembre también será la dispersión del dinero.

Calendario de pagos de pensión del IMSS e ISSSTE 2026

Además faltan más pagos y el aguinaldo, estas son las fechas de pago restantes:

IMSS

1 de octubre

2 de noviembre

1 de diciembre

ISSSTE

30 de septiembre

29 de octubre

Primera parte del aguinaldo primera quincena de noviembre

Segunda parte del aguinaldo el 27 de noviembre

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