Confirmado: Megapuente SEP octubre 2026; alumnos que no tendrán clases durante 4 días

El megapuente SEP octubre 2026 será uno de los próximos periodos de descanso para estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria). De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, habrá cuatro días consecutivos sin actividades escolares.

Este nuevo descanso largo está marcado por una sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE), por la que alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases; seguirá por una suspensión de las labores docentes.

Te explicamos lo que indica el calendario del ciclo escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública.

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SEP: ¿Cuándo srá el megapuente de octubre 2026?

El megapuente quedará de la siguiente manera:

Viernes 30 de octubre: no habrá clases por sesión del Consejo Técnico Escolar

Sábado 31 de octubre: fin de semana

Domingo 1 de noviembre: fin de semana

Lunes 2 de noviembre: suspensión de labores docentes por el Día de Muertos.

De esta forma todos los alumnos inscritos en escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional podrán disfrutar un descanso largo.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

¿En noviembre habrá otro megapuente?

El segundo periodo de cuatro días sin clases será del viernes 13 al lunes 16 de noviembre de 2026. El viernes 13 está destinado al registro de calificaciones; mientras, el lunes 16 corresponde a la suspensión de labores docentes.

Por ello, los estudiantes tendrán nuevamente cuatro días consecutivos sin acudir a la escuela: viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre.

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