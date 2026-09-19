Clima de hoy sábado 19 de septiembre: Lluvias intensas y granizo afectan varias regiones de México

Para el clima de hoy sábado 19 de septiembre, el monzón mexicano, una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste de México y divergencia en altura, ocasionarán lluvias muy fuertes.

Canales de baja presión en el interior del país, aunados a vaguadas en niveles altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, ocasionarán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste, norte, noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico mexicano y la península de Yucatán.

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¿Dónde lloverá este sábado 19 de septiembre en México?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro y sur).

Chiapas (centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (norte, centro y sur), Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y costa), Jalisco (oeste y centro), Tabasco (sur), Oaxaca (oeste),Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (centro y norte).

Chihuahua (norte, centro y sur), Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y costa), Jalisco (oeste y centro), Tabasco (sur), Oaxaca (oeste),Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (centro y norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Colima, Michoacán (norte, centro y oeste), Guerrero (este), Estado de México (suroeste), Puebla (norte y suroeste) y Veracruz (centro y sur).

Baja California Sur (sur), Colima, Michoacán (norte, centro y oeste), Guerrero (este), Estado de México (suroeste), Puebla (norte y suroeste) y Veracruz (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Tamaulipas.

¿Dónde habrá onda de calor en México hoy?

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur y Sonora (noroeste, oeste y sur).

Baja California (noreste), Baja California Sur y Sonora (noroeste, oeste y sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Veracruz y Tabasco.

Bajas temperaturas hoy sábado 19 de septiembre

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

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