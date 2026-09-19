Hoy No Circula sábado 19 de septiembre: Estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex

Si este sábado 19 de septiembre tienes planes de salir en coche, aguanta tantito antes de agarrar las llaves revisa si hoy te toca circular o dejar el auto descansando, pues, como cada sábado, el Hoy No Circula tiene algunas restricciones para los automovilistas de la CDMX y el Estado de México.

¿No tienes idea de si tu carro puede salir? Tranquilo, aquí en adn Noticias te contamos qué autos no circulan hoy y cuáles pueden andar por las calles sin problema.

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¿Qué autos no circulan el sábado 19 de septiembre?

Este sábado corresponde al tercer sábado del mes, por lo que el Hoy No Circula establece restricciones específicas para algunos vehículos en la Ciudad de México y municipios del Estado de México donde aplica el programa.

Los vehículos que no podrán circular este sábado 19 de septiembre son:

• Holograma 1: autos cuya placa termine en número impar: 1, 3, 5, 7 o 9.

• Holograma 2: todos los vehículos con este holograma, sin importar la terminación de su placa.

• Vehículos foráneos: aquellos que no cuenten con verificación vigente o un holograma homologado.

¿A qué hora aplica el Hoy No Circula este sábado?

La restricción estará vigente de 05:00 a 22:00 horas del sábado 19 de septiembre de 2026; durante este periodo, los vehículos que tengan alguna de las características señaladas deberán permanecer fuera de circulación para evitar una sanción.

¿Qué autos sí pueden circular el sábado 19 de septiembre?

Los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos del Hoy No Circula sabatino en condiciones normales, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos que cumplen con los criterios de exención.

También existen otras unidades que pueden contar con excepciones específicas, como algunos vehículos de emergencia y servicios determinados.

¿Hay Doble Hoy No Circula este sábado 19 de septiembre?

Por ahora, no está activo el Doble Hoy No Circula para este sábado.

La restricción extraordinaria está relacionada con la activación de una contingencia ambiental; al no encontrarse activa una contingencia, este 19 de septiembre se mantiene el esquema habitual del Hoy No Circula sabatino.

¿El Segundo Simulacro Nacional cambia el Hoy No Circula?

No, aunque este sábado 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026, el ejercicio no modifica por sí mismo las restricciones del Hoy No Circula.

Por ello, quienes tengan un vehículo con alguna de las características restringidas deberán respetar el horario establecido y tomar sus precauciones para sus traslados.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula del sábado 19 de septiembre?

El programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Así que ya sabes, si vas a salir este sábado, revisa tu holograma, la terminación de tu placa y el horario antes de arrancar, porque todo puede estar listo para el plan, menos tu coche. Y créenos, no hay nada más dramático que descubrir el Hoy No Circulas cuando ya te detuvo tránsito.

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