Toluca cerrará estas calles por el Grito 2026: fechas, horarios y vías alternas

Moverse en automóvil por el Centro Histórico de Toluca será más complicado de lo que parece durante las Fiestas Patrias en el Edomex. Y es que de acuerdo con autoridades locales, los primeros cierres comenzaron desde el 11 de septiembre y el perímetro crecerá durante el Grito de Independencia y el desfile del día 16.

El Ayuntamiento de Toluca confirmó fechas, horarios y tramos afectados, por lo que la primera recomendación oficial es anticipar los traslados y evitar el primer cuadro cuando no sea necesario.

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¿Qué calles estarán cerradas en Toluca por el Grito?

Los primeros cortes comenzaron el 11 de septiembre a partir de las 9:00 horas, como parte de los preparativos de las celebraciones.

Según información oficial, las vialidades afectadas son:

Avenida Sebastián Lerdo de Tejada , de Nicolás Bravo a Benito Juárez

, de Nicolás Bravo a Benito Juárez Avenida Independencia, de Nicolás Bravo a Benito Juárez

Los cierres permiten realizar el montaje previo a la verbena y demás actividades por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

¿Qué calles cerrarán el 15 de septiembre?

El día del Grito habrá más restricciones. Desde las 12:00 horas del martes 15 de septiembre, el Ayuntamiento contempla cierres en:

Nicolás Bravo , de avenida Miguel Hidalgo a Santos Degollado

, de avenida Miguel Hidalgo a Santos Degollado Avenida Sebastián Lerdo de Tejada , de Nicolás Bravo a Benito Juárez

, de Nicolás Bravo a Benito Juárez Avenida Independencia , de Nicolás Bravo a Benito Juárez

, de Nicolás Bravo a Benito Juárez Juan Aldama, de avenida Miguel Hidalgo a avenida Independencia

Por ello, quienes normalmente atraviesan el Centro Histórico deberán considerar más tiempo para sus recorridos, sobre todo durante la tarde y noche.

Los cierres se ampliarán el 16 de septiembre

Las mayores afectaciones llegarán desde las 2:00 horas del miércoles 16 de septiembre, debido al Desfile Cívico-Militar.

Según el mapa difundido por el Ayuntamiento de Toluca, los cortes abarcarán:

Avenida Sebastián Lerdo de Tejada , de Isidro Fabela a Andrés Quintana Roo

, de Isidro Fabela a Andrés Quintana Roo Andrés Quintana Roo , de Constituyentes a 18 de Marzo

, de Constituyentes a 18 de Marzo Avenida José María Morelos , de Miguel Solalinde a Leona Vicario

, de Miguel Solalinde a Leona Vicario Avenida Miguel Hidalgo , de Isidro Fabela a Melchor Ocampo

, de Isidro Fabela a Melchor Ocampo Avenida Miguel Hidalgo, de Felipe Villanueva a Andrés Quintana Roo

¿Qué vías alternas se pueden considerar?

El Ayuntamiento no publicó una lista oficial de rutas alternas, por lo que estas dependerán del punto de salida y destino. Para evitar ingresar directamente al primer cuadro, pueden considerarse corredores periféricos al Centro como:

José María Pino Suárez

Paseo Colón

Venustiano Carranza

Antes de salir conviene revisar la ruta en Google Maps o Waze, ya que el tránsito puede cambiar conforme avancen los eventos. También será importante respetar las indicaciones de los agentes viales, especialmente cerca de los cruces afectados.

¿Qué recomienda el Ayuntamiento de Toluca?

Para reducir contratiempos durante las celebraciones, el Gobierno municipal pide:

Anticipar los traslados

Evitar el Centro Histórico cuando no sea indispensable

Buscar recorridos fuera del primer cuadro

Atender las indicaciones del personal de tránsito

Consultar los canales oficiales ante cualquier ajuste

Los cortes serán temporales y cambiarán conforme avance el programa de las Fiestas Patrias. Si el destino está fuera del Centro, rodear la zona puede ahorrar tiempo y evitar quedar atrapado entre cierres.

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