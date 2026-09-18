La Secretaría de Educación Pública (SEP) acordó regular el uso de celulares y otros dispositivos móviles en las escuelas del país. La medida contempla diferentes reglas dependiendo del nivel educativo.

La aplicación de los nuevos lineamientos comenzará después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como un periodo para difundir esta información y posteriormente, su implementación en las escuelas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Restricción de celulares en primarias y secundarias de México

La restricción más amplia será para primarias y secundarias, donde los teléfonos celulares no podrán utilizarse durante toda la jornada escolar.

La medida forma parte del acuerdo alcanzado entre las autoridades educativas de las 32 entidades federativas y contempla su aplicación tanto en escuelas públicas como privadas.

El acuerdo no establece que los estudiantes de estos niveles tengan que dejar de llevar necesariamente el teléfono al plantel, sino que su uso estará restringido durante la jornada escolar.

Además de los celulares, la regulación contempla otros dispositivos móviles y digitales utilizados dentro de los planteles.

¿Qué pasará con los celulares en bachillerato y universidad?

En educación media superior, la regulación será diferente. Cada plantel deberá establecer sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa.

Esto significa que no habrá una prohibición nacional idéntica a la de primaria y secundaria para todos los bachilleratos.

En las instituciones de educación superior, las universidades también definirán sus propias normas sobre el uso de teléfonos y dispositivos digitales, de acuerdo con sus reglamentos internos.

Durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del #CONAEDU logramos un acuerdo unánime para regular el uso de celulares en las aulas.



A la par de esta medida, fortalecemos el cuidado de la salud mental de adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años con la estrategia "El… pic.twitter.com/lXdh2DvMVk — Mario Delgado (@mario_delgado) September 18, 2026

¿Cuándo se aplican las regulaciones a celulares en escuelas de México?

La aplicación de la regulación en educación básica está prevista para octubre, mientras que el acuerdo contempla un periodo para informar a docentes, madres, padres y tutores sobre los lineamientos.

Las autoridades estatales también tendrán que adecuar sus disposiciones jurídicas para aplicar las nuevas reglas en los planteles de sus entidades.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.