Bajo investigación el origen y legalidad de los 59 millones de litros de huachicol decomisados

El especialista del sector energético, Gonzalo Monroy explicó que la planta de San José Iturbide es una instalación crucial para la logística de reparto en todo el Bajío y Valle de México.

De acuerdo con la FGR, durante el operativo se aseguraron tanques, unidades de carga, contenedores y documentación y se detuvo a una persona.

Gas Natural del Noroeste, empresa que opera la terminal dio a conocer que cuenta con los permisos vigentes y que el combustible almacenado es legal pertenece a sus clientes pero la fiscalía realiza investigaciones para conocer el origen y la legalidad del combustible.