Cierre total y caos en la carretera México-Toluca hoy por fuerte accidente

El Centro SICT del Estado de México informó que se encuentra realizando maniobras debido a que se registró un accidente vial en la carretera México-Toluca en el kilómetro 23+500 con dirección a la CDMX.

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Accidente en la carretera México-Toluca hoy

De acuerdo con el reporte, el accidente ocurrió alrededor de las 04:30 horas de la mañana donde un tráiler perdió el control y se impactó contra varios vehículos y dos tráileres.

Las cajas de carga quedaron dañadas y parte de la mercancía terminó sobre la carretera, por lo que tuvieron que acudir servicios de emergencia para retirar la unidades siniestradas. En el lugar se encuentran elementos de la Guardia Nacional, Policía de la Ciudad de México, Bomberos y Paramédicos quienes atienden a las personas que resultaron lesionadas.

Alternativas ante cierre

Las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar como alternativas viales la desviación ubicada en el kilómetro 24+400 hacia la autopista México-Toluca.

Además pidió a los conductores seguir las indicaciones del personal que se encuentra en el lugar realizando trabajos para liberar la carretera.

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