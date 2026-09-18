Repartidores bloquean autopista México-Puebla; suspenden Trolebús de Chalco-Santa Martha

La noche de este viernes 18 de septiembre se registró un bloqueo total en la autopista México-Puebla a la altura de Puente Blanco.

La manifestación afecta en los carriles centrales y laterales de la autopista, donde trabajadores de plataformas digitales de reparto de alimentos y servicios de transporte mantienen cerrada la circulación.

Los inconformes exigen que sea localizado el responsable de un accidente ocurrido durante el día de hoy en Valle de Chalco, en el que uno de sus compañeros resultó gravemente lesionado.

El hombre fue trasladado a un hospital de Tecámac, donde fue intervenido quirúrgicamente. Tras salir de cirugía, permanece en estado de salud muy grave.

Los trabajadores señalan que hasta el momento se desconoce el paradero del conductor de la pipa particular involucrada en el accidente.

Afirman que terceras personas han buscado establecer contacto para tratar de solucionar el caso, pero exigen que quien directamente habría provocado el accidente se presente y asuma la responsabilidad correspondiente.

Nuestro reportero en la zona reportó que se abrió un carril para permitir el paso de algunos vehículos debido a la gran cantidad de tráfico en la vialidad.

Cierran Trolebús Chalco-Santa Martha por bloqueo

Por el bloqueo el Trolebús informó que en la Línea 11 que va de Chalco a Santa Martha solo tendrá servicio provisional de Terminal Chalco a Parque Tejones.

Trolebús Línea 11



Por manifestantes en Puente Blanco, servicio provisional de Terminal Chalco a Parque Tejones. pic.twitter.com/C5O2U15eG9 — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) September 19, 2026

Información de Martín Sánchez

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