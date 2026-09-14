¡Parece río! VIDEO: Corriente de agua e inundaciones sorprenden en Ecatepec tras fuerte tormenta

Una fuerte tormenta registrada durante la tarde de este lunes provocó una intensa corriente de agua y basura en la avenida camino a San Andrés en la colonia Hank González del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, generando complicaciones para la circulación vehicular debido a la inundaciones de hoy

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa como el agua avanza con fuerza en la entrada de un puente vehicular, arrastrando desperdicios y convirtiendo momentáneamente la vialidad en una especie de “río urbano”.

La recomendación para los automovilistas es evitar la zona y no intentar atravesar las corrientes debido al riesgo de perder el control del vehículo o quedar atrapados.

🚨#AlertaADN



Se reportan graves inundaciones en el puente vehicular de Avenida Camino a San Andrés, colonia Hank González en Ecatepec, Estado de México⚠️🌊 pic.twitter.com/9uOrp49dmj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 14, 2026

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