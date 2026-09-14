¡Parece río! VIDEO: Corriente de agua e inundaciones sorprenden en Ecatepec tras fuerte tormenta

Una fuerte tormenta registrada durante la tarde de este lunes provocó una intensa corriente de agua y basura en la avenida camino a San Andrés en la colonia Hank González del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, generando complicaciones para la circulación vehicular debido a la inundaciones de hoy
En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa como el agua avanza con fuerza en la entrada de un puente vehicular, arrastrando desperdicios y convirtiendo momentáneamente la vialidad en una especie de “río urbano”.
La recomendación para los automovilistas es evitar la zona y no intentar atravesar las corrientes debido al riesgo de perder el control del vehículo o quedar atrapados.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.