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/México/Nota

¡Parece río! VIDEO: Corriente de agua e inundaciones sorprenden en Ecatepec tras fuerte tormenta

Impactante tormenta en Ecatepec convierte la avenida Camino a San Andrés en un “río urbano”, ¡Evita la zona y no cruces corrientes!

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1 minuto lectura
Escrito por: Arturo Engels

Una fuerte tormenta registrada durante la tarde de este lunes provocó una intensa corriente de agua y basura en la avenida camino a San Andrés en la colonia Hank González del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, generando complicaciones para la circulación vehicular debido a la inundaciones de hoy

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa como el agua avanza con fuerza en la entrada de un puente vehicular, arrastrando desperdicios y convirtiendo momentáneamente la vialidad en una especie de “río urbano”.

La recomendación para los automovilistas es evitar la zona y no intentar atravesar las corrientes debido al riesgo de perder el control del vehículo o quedar atrapados.

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