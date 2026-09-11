Las Fiestas Patrias 2026 están ya a la vuelta de la esquina y, si todavía no sabes dónde vas a dar el tradicional “Grito de Independencia” este 15 de septiembre, el Estado de México tiene un plan para ti.

Y no, no hablamos de una celebración cualquiera, pues Belinda se suma a los festejos patrios en Valle de Bravo; así que, si sus canciones forman parte de tu playlist, quizá este sea el plan que estabas esperando para celebrar a México.

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¿Cuándo y dónde será el concierto GRATIS de Belinda?

Apúntalo bien, porque el concierto de Belinda será el martes 15 de septiembre de 2026, como parte de las celebraciones por las Fiestas Patrias en Valle de Bravo, Estado de México.

La presentación tendrá como escenario el Jardín Central de Valle de Bravo, donde las actividades comenzarán desde las 18:00 horas.

La celebración continuará durante la noche hasta llegar a uno de los momentos más esperados del día: el Grito de Independencia, programado para las 22:00 horas, posterior a eso, vendrá la presentación de Belinda.

De acuerdo con la programación difundida, el concierto comenzará alrededor de las 22:30 horas , luego del Grito y del espectáculo de pirotecnia.

¿El concierto de Belinda en Valle de Bravo es gratis?

Aquí viene la parte que seguramente hará que más de uno se anime a lanzarse: el concierto de Belinda será gratuito y tendrá acceso libre.

Eso sí, al tratarse de una celebración pública por las Fiestas Patrias, se espera la llegada de habitantes y visitantes, por lo que si quieres disfrutar del concierto desde un buen lugar, llegar con tiempo puede ser una buena idea.

Porque una cosa es llegar justo cuando empieza Belinda y otra muy distinta es intentar abrirte paso entre todo el mundo cuando ya arrancó el show.

¿Qué habrá antes del concierto de Belinda?

Y si pensabas que la noche comenzará hasta que aparezca Belinda, hay buenas noticias: el programa de Fiestas Patrias en Valle de Bravo contempla actividades desde temprano.

Durante la jornada habrá talleres, la Misa de la Patria, música en vivo y diferentes actividades relacionadas con la celebración del 15 de septiembre.

También está contemplada la presentación de Pipo Rodríguez antes de la ceremonia del Grito de Independencia.

Después llegará el momento de decir “¡Viva México!”, disfrutar de la pirotecnia y preparar todo para el concierto de Belinda.

Así que, si eres de los que prefieren llegar temprano y disfrutar el ambiente patrio completo, Valle de Bravo pinta para tener una noche bastante movida.

Grito, pirotecnia, música y Belinda para cerrar la noche… y sin tener que sacar la cartera para el concierto, ahora sí, que alguien vaya apartando lugar porque el Grito de Independencia este año viene con todo en Valle de Bravo.

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