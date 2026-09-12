Después de dos años sin fiestas patrias 2026, Sinaloa, volverá a celebrar el Grito de Independencia este 15 de septiembre; será una noche mexicana llena de música, tradición y un ambiente que promete reunir a miles de personas.

Una de las preguntas que se ha hecho la población mexicana, es sobre quién será el cantante que amenizará el ambiente, después del GRITO, y aquí en adn noticias te tenemos toda la información.

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¿Por qué se suspendieron las Fiestas Patrias en Sinaloa?

Las Fiestas Patrias en Sinaloa tuvieron un giro importante durante los últimos años debido a la situación de violencia en el estado.

En 2024, el Gobierno estatal decidió suspender la celebración pública del 15 de septiembre y mantener únicamente una ceremonia protocolaria en Palacio de Gobierno.

La decisión se tomó, de acuerdo con las autoridades, para priorizar la seguridad de las familias sinaloenses, especialmente de niñas, niños y jóvenes, en medio de la situación de violencia que atravesaba y sigue en la entidad.

Para 2025, aunque inicialmente se anunció un gran festejo con artistas como Miguel Bosé, Marisela y El Coyote y su Banda Tierra Santa, el gobierno estatal volvió a cambiar los planes y el Grito se realizó de manera solemne, con la presencia de autoridades y Fuerzas Armadas, pero sin el concierto masivo que se había previsto.

Por eso, el regreso de una celebración con música y actividades para el público en 2026 representa un cambio importante después de dos años con festejos masivos suspendidos o reducidos en Culiacán.

¿Dónde serán las Fiestas Patrias en Sinaloa 2026?

La celebración principal se realizará el martes 15 de septiembre en la explanada del Palacio de Gobierno, en Culiacán, donde las actividades comenzarán desde la tarde y se extenderán hasta la madrugada del 16 de septiembre.

El Gobierno de Sinaloa espera una asistencia de más de 20 mil personas, por lo que también se preparó un operativo especial de seguridad, protección civil y atención médica.

¿Qué artistas estarán en las Fiestas Patrias de Sinaloa?

Aquí viene una de las partes más esperadas de la noche; el programa arrancará a las 18:00 horas con Music Star, dueto integrado por Diego Castro y Luis Félix.

Después será el turno de la Compañía Folclórica Sinaloense del Instituto Sinaloense de Cultura, que llevará música y danza tradicional al escenario.

Más tarde llegará Alex Fernández, quien se presentará antes de la ceremonia del Grito con su propuesta de música regional mexicana.

Y después de dar el tradicional “¡Viva México!”, la fiesta cambiará completamente de ritmo, pues el encargado de cerrar la noche será el 90’s Pop Tour, con artistas y agrupaciones como Caló, Mercurio, Moenia, Benny Ibarra, Litzy, Ari Borovoy, Érika Zaba y M’Balia, de acuerdo con el elenco anunciado por las autoridades.

¿A qué hora será el Grito de Independencia en Culiacán?

La ceremonia oficial está programada para las 23:00 horas y será encabezada por la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, desde el balcón principal de Palacio de Gobierno.

Después del Grito se realizará el tradicional espectáculo de pirotecnia y luces láser, para posteriormente dar paso al concierto del 90’s Pop Tour.

La celebración está contemplada hasta aproximadamente las 2:00 de la mañana del 16 de septiembre.

¿Habrá transporte gratis para las Fiestas Patrias?

El Gobierno de Sinaloa anunció transporte público gratuito para los asistentes; serán 144 unidades distribuidas en 48 rutas, que comenzarán a operar desde las 18:00 horas para trasladar a las personas hacia las inmediaciones de Palacio de Gobierno.

Además, el servicio de regreso continuará hasta que termine el espectáculo y se retire el último de los asistentes de la explanada.

El festejo de este 15 de septiembre marcará el regreso de los espectáculos artísticos masivos a la explanada de Palacio de Gobierno, luego de que las celebraciones fueran canceladas durante 2024 y 2025.

Así que Culiacán ya tiene lista la noche mexicana: música regional, nostalgia noventera, Grito, luces, pirotecnia y una fiesta que se extenderá hasta la madrugada.

¡Conoce a los artistas que nos acompañarán en estas Fiestas Patrias 2026!



Disfrutaremos de una noche llena de música, alegría y tradición con el 90s Pop Tour y la música regional mexicana de Alex Fernández.



Una celebración para disfrutar en familia, cantar, bailar y celebrar… pic.twitter.com/bJ931hoNtK — Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) September 12, 2026

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