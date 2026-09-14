Roger Cuéllar, abogado especialista en herencias y propiedades: “No le tengas miedo al albacea de tu sucesión”

El abogado Roger Cuéllar explica en un video publicado en su cuenta oficial de TikTok que el albacea no posee más derechos que los herederos sobre las propiedades de una herencia. La publicación del especialista aclara que esta figura asume obligaciones estrictas de administración y que los beneficiarios pueden removerlo y reemplazarlo si no cumple adecuadamente su función.

Exigir cuentas y resultados sobre la gestión del patrimonio constituye un derecho legal de cualquier heredero. Documentar las omisiones de la administración permite destituir al albacea mediante un trámite judicial.

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¿Qué hace exactamente un albacea y cuáles son sus obligaciones en una sucesión?

El albacea administra y representa la masa hereditaria durante el procedimiento sucesorio ante Notario Público o en un juzgado. El abogado Roger Cuéllar resalta que la persona designada debe realizar todas las actuaciones y seguimientos necesarios para concluir el reparto con tranquilidad, sin disponer de los bienes a su antojo.

El Código Civil para la Ciudad de México fija tareas concretas para evitar la desatención del patrimonio:

Reunir y proteger bienes: identificar las propiedades e inmuebles del difunto para evitar su deterioro o pérdida.

identificar las propiedades e inmuebles del difunto para evitar su deterioro o pérdida. Formar inventario y avalúo: listar y valuar la totalidad de los activos junto con las deudas pendientes de liquidar.

listar y valuar la totalidad de los activos junto con las deudas pendientes de liquidar. Rendir cuentas y garantizar manejo: informar periódicamente a la familia sobre los cobros y pagos realizados durante el proceso.

informar periódicamente a la familia sobre los cobros y pagos realizados durante el proceso. Defender la herencia y repartir: representar el patrimonio en juicios y entregar a cada heredero la parte que le corresponde.

¿Cuánto cobra un albacea y qué pasa si no hay testamento en la familia?

Administrar una herencia da derecho a una retribución económica fijada en el testamento o calculada como un porcentaje sobre el valor de los bienes según la ley. Si el encargado es también heredero, debe elegir entre cobrar ese honorario o conservar su porción hereditaria sin duplicar el beneficio.

La ley reconoce distintas formas de designar al responsable según la situación del trámite:

Albacea testamentario: designado directamente por la persona fallecida en su testamento. Albacea legítimo: elegido por mayoría de votos de los herederos cuando no hay testamento o el nombrado no acepta. Albacea dativo: nombrado por el juez cuando la familia no logra un acuerdo o nadie acepta el cargo para no detener el proceso. Mancomunado o sucesivo: el testador puede nombrar a varios albaceas para actuar juntos o nombrar un sustituto en caso de renuncia.

Septiembre, Mes del Testamento El albacea puede ser removido si los herederos no están conformes con su actuación. (Crédito: Pixabay|@Aymanejed)

¿Cómo remover ante un juez al albacea que no cumple con su trabajo?

La remoción procede cuando el albacea actúa con negligencia, abandona el trámite, no otorga la garantía exigida o se niega a transparentar las cuentas. Solicitar por escrito los informes de administración genera las pruebas necesarias para solicitar su destitución inmediata dentro del mismo juicio sucesorio.

Demostrar las irregularidades ante el juez permite sustituir al responsable por un albacea que tenga la intención de cerrar el trámite. Finalizar el procedimiento con un nuevo administrador garantiza la entrega formal de los bienes a cada heredero.

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