VIDEOS: Explosión en planta de sal de Jáltipan deja muertos y un lesionado

Una fuerte explosión seguida de un incendio en una planta de sal de Xaltipan, en el estado de Veracruz, dejó un saldo preliminar de tres personas muertas y una lesionada, de acuerdo con la información de las autoridades de Protección Civil.

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Protección Civil informó que tres personas fallecieron y una más resultó lesionada por la explosión en la planta de sal en Jáltipan, Veracruz⚠️ pic.twitter.com/Wxe4p7YhpU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 15, 2026

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El incidente sucedió durante la jornada de este lunes 14 de septiembre en una zona industrial del municipio en el sur del Estado. Tras el estallido, se desplegó un operativo de emergencia para atender a las víctimas y controlar el incendio.

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Autoridades municipales reportan una fuerte explosión en la Planta de Sal de Mexichem, en Jáltipan, Veracruz; hasta el momento se habla de dos personas fallecidas y varios heridos. La información sigue en desarrollo💥⚠️ pic.twitter.com/6ARpNXoRrC — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 15, 2026

¡Fuerte explosión sacude Jáltipan! Incendio en planta de sal deja víctimas mortales

Los videos difundidos tras el accidente muestran una columna de humo y llamas en las instalaciones mientras equipos de emergencia se movilizaron hacia el lugar del siniestro.

¿Qué provocó la explosión en la planta de sal de Jáltipan? De acuerdo con los reportes preliminares de Protección Civil, la emergencia se originó en un pozo de salmuera que contenía Diesel dentro de las instalaciones de la planta de PMV minera.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente las causas que provocaron la explosión, por ello cualquier versión sobre una posible falla específica debe considerarse preliminar mientras continúan con las investigaciones.

WATCH: Massive explosion sparks large fire at Mexichem Salt Plant in Jáltipan, Veracruz, Mexico pic.twitter.com/6k0r7mOZzX — Klaxon Wire (@KlaxonWire) September 15, 2026

¿Qué se sabe de las víctimas de la explosión en planta de sal de Jáltipan?

Una persona resultó lesionada y fue trasladada para recibir atención médica, luego de presentar quemaduras graves, según los primeros reportes sobre la emergencia. Las autoridades instalaron un puesto de mando para coordinar las labores de emergencia con participación de cuerpos de auxilio de Jáltipan y municipios cercanos.

El gobierno de Veracruz también movilizó recursos regionales para reforzar la atención de emergencia. La información continúa en desarrollo y las autoridades deberán determinar las causas del siniestro y las circunstancias en que ocurrieron las muertes.

¿No podía saberse verdad? Fuga de diesel de @pemex a estanque se salmuera en una salinera PMV causó explosión en Jáltipan, Veracruz, dejó 3 personas fallecidas y múltiples lesionados con quemaduras graves, confirmó el alcalde Gildardo Maldonado. pic.twitter.com/V55qbunkPf — (Kizmar) (@antonioaranda_) September 15, 2026

Pemex expresa solidaridad y se deslinda del siniestro ocurrido en Jáltipan

Ante el incidente registrado en Jáltipan, Petróleos Mexicanos expresó su solidaridad con las personas y comunidades afectadas y aclaró que el siniestro “no corresponde a instalaciones ni operaciones de la empresa”.

Pemex mantiene comunicación y coordinación permanente con las autoridades competentes para dar seguimiento a la situación y brindar el apoyo que sea requerido para la atención de la emergencia.

Ante el incidente registrado en Jáltipan, Veracruz, Petróleos Mexicanos (Pemex) expresa su solidaridad con las personas y comunidades afectadas e informa que el evento no corresponde a instalaciones ni operaciones de la empresa.



Pemex mantiene comunicación y coordinación… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) September 15, 2026

Una nueva tragedia industrial vuelve a poner bajo la lupa para la seguridad en las instalaciones de este tipo; ¿qué medidas deberían reforzarse para evitar accidentes como este?

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