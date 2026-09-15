Monzón mexicano desata tormenta negra: Lista de 8 estados que tendrán lluvias en plena Fiesta del Grito

El clima en México hoy 15 de septiembre se verá afectado por varios fenómenos atmosféricos, principalmente, por el monzón mexicano que provocará tormenta negra en al menos 8 entidades del norte de la República mexicana, en plena fiesta del Grito.

Si vives en esta zona del país, te recomendamos que te mantengas atento a los avisos de Protección Civil, pues las lluvias muy fuertes pueden ocasionar severas inundaciones.

La imagen de radar muestra ecos de reflectividad asociados con #Lluvias fuertes en zonas de #BajaCaliforniaSur, Más información en la imagen. ⬇️ pic.twitter.com/jvNkQoi5cq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 15, 2026

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Clima de hoy: ¿Dónde va a llover en México este 15 de septiembre?

Si ya te estás preparando para celebrar el Día de la Independencia, es importante que tomes en cuenta que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, se prevén lluvias intensas en estas ocho entidades:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Según el pronóstico del clima, en estos estados se podrían registrar tormentas que alcanzarán entre 50 a 75 mm por hora. Esto significa que existe riesgo de inundaciones y encharcamientos que ponen en peligro a la población.

Por otra parte, en el sur del país, la onda tropical 39 en interacción con canales de baja presión podrían generar lluvias fuertes de entre 25 a 50 mm en entidades como: Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.

¿Va a llover en la CDMX el 15 de septiembre?

La respuesta es sí. En el caso de la CDMX, el SMN prevé intervalos de chubascos de entre 5 y 25 mm, por lo que si cargas con un impermeable podrás disfrutar de la Ceremonia del Grito y de las verbenas mexicanas que estarán disponibles en las distintas alcaldías y en el Zócalo capitalino.

Se espera que las lluvias en la CDMX comiencen alrededor de las 14:00 horas y ocurran en intervalos hasta las 20:00 horas.

Recomendaciones para asistir a la Ceremonia del Grito

Usa ropa cómoda y abrigadora

Lleva zapatos cómodos , de preferencia que no sean de tela

, de preferencia que no sean de tela No olvides llevar un impermeable pues hay probabilidad de lluvias

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