Comenzó el mes patrio, por lo que madres y padres de familia se preguntan si hay clases el próximo miércoles 16 de septiembre, día de la Independencia de México.

¿Qué pasará con los estudiantes de Educación Básica y Media Superior?, ¿Los empleados tendrán que acudir a sus centros de trabajo?

Tanto el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como el de la Ley Federal del Trabajo (LFT), ya tienen establecido lo que pasará en esta fecha.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

SEP: ¿Hay clases el 16 de septiembre en México?

El calendrario del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP, que indica las fechas exactas del inicio y el fin del ciclo escolar, las evaluaciones y las juntas del Consejo Técnico, apunta que se suspenderán las labores docentes el miércoles 16 de septiembre.

Según este documento, las clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en todo el país, se desarrollarán con normalidad tanto el lunes 14 como el martes 15 de septiembre.

Aunque durante esa jornada se realizan ceremonias, festivales y actividades relacionadas con el Grito de Independencia, la fecha no está señalada como suspensión de labores docentes. En el calendario aparece como una jornada conmemorativa, lo que no significa que los estudiantes tengan el día libre.

Las y los alumnos de escuelas privadas y públicas deberán regresar a las aulas el jueves 17 de septiembre.

¿Hay que ir a trabajar el 16 de septiembre, según la LFT?

No, no estás obligado a ir a trabajar el 16 de septiembre, ya que la Ley Federal del Trabajo (LFT) lo establece como un día de descanso obligatorio.

Derecho a descansar: El 16 de septiembre conmemora la Independencia de México y está marcado en el artículo 74 de la LFT como día feriado oficial.

Si te piden trabajar: Tienes que estar de acuerdo con tu patrón. Si laboras ese día, la ley indica que debes recibir tu salario normal más un salario doble extra (es decir, pago triple).

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.