Cierran estación Zócalo del Metro CDMX hasta nuevo aviso; rutas alternas para llegar al centro

¿Vas al centro de la Ciudad de México (CDMX)? Ten paciencia y prevé tus traslados, ya que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Durante este domingo 13 de septiembre, las autoridades informaron que esta estación, una de las más concurridas de la capital, estaría cerrada y aunque no dieron la razón de su cierre, se prevé que sea por las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, es decir, durante las Fechas Patrias.

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 13, 2026

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Rutas alternas a la estación Zócalo del Metro CDMX para llegar al Zócalo

Si tienes que dirigirte a la plancha del Zócalo capitalino, pero sólo sabes llegar en Metro CDMX, entonces te contamos otras rutas alternas:

Metro CDMX

Línea 2 : bajar en las estaciones Pino Suárez, Allende y Bellas Artes

: bajar en las estaciones Pino Suárez, Allende y Bellas Artes Línea 8: bajar en San Juan de Letrán y Bellas Artes

Metrobús CDMX

La mayoría de las estaciones de la Línea 4, tanto Ruta Norte como Sur, pasan por el centro de la capital; sin embargo, las más cercanas a la plancha del Zócalo son:

Ruta Norte : República de Chila, República de Argentina, Teatro del Pueblo y Mixcalco

: República de Chila, República de Argentina, Teatro del Pueblo y Mixcalco Ruta Sur: El Salvador, Isabel La Católica, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Museo de la Ciudad, San Pablo y Las Cruces

Transporte público de CDMX

Trolebús : línea 8 en el Circuito Politécnico es la más directa, pero también puedes conectar con las líneas 2 (Chapultepec a Pantitlán) y 6 (El Rosario a Chapultepec)

: en el Circuito Politécnico es la más directa, pero también puedes conectar con las líneas 2 (Chapultepec a Pantitlán) y 6 (El Rosario a Chapultepec) RTP que te deja en zonas cercanas y de ahí caminar

¿Quién cantará en el Zócalo de CDMX el 15 de septiembre?

Para la celebración de este año en el Zócalo de la Ciudad de México se espera el concierto de Intocable, el cual comenzará en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro del país).

Si no tienes ganas de ir hasta el centro, entonces recuerda que cada alcaldía tendrá su propio concierto.

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