Caso Claudia Tacoronte: Gobierno de México promete detener a responsables del homicidio de estudiante española

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, era un estudiante española que realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), procedente de la Universidad de Granada.

La joven estudiante fue asesinada en Cuautla, Morelos durante el fin de semana. La Fiscalía General del Estado de Morelos, investiga el caso bajo protocolo de Feminicidio

La UAEM expresó su profunda indignación por el crimen y exigió una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar la justicia para la estudiante y su familia.

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FEMINICIDIO DE CLAUDIA TOCORONTE 💔🕊️



La joven de tan solo 21 años fue asesinada en Cuautla, Morelos (@GobiernoMorelos)



Tenía tan solo un mes en México, era estudiante de la Universidad de Granada y estaba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos



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México busca a los responsables del asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio

El Gobierno de México informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), realiza trabajos de investigación para identificar localizar y detener a los responsables.

Las autoridades federales trabajan en coordinación con la Fiscalía de Morelos, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que mantiene comunicación con las autoridades españolas.

El Gobierno mexicano aseguro que el crimen no quedará impune y que los responsables serán llevados ante la justicia.

Lamentamos profundamente el homicidio de Claudia Tacoronte, ciudadana española y estudiante de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su familia, seres queridos y comunidad universitaria.



La… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 15, 2026

¿Qué se sabe del caso Claudia Tacoronte?

Las investigaciones continúan abiertas; reportes oficiales y de medios señalan que la agresión ocurrió en las inmediaciones de la Casa de Cultura de Cuautla, donde la joven habría buscado refugio, después de ser atacada.

El asesinato ya provocó consternación tanto en México como en España; la Universidad de Granada también anunció medidas relacionadas con sus programas de movilidad académica hacia Morelos tras conocerse el caso.

🔴 La Universidad de Granada manifiesta su más firme repulsa y condena ante el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera en México



🗓️ Minuto de silencio: hoy, 14 de septiembre, a las 11 h en las puertas de todos los centros de la UGR



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La investigación ahora enfrenta el reto de esclarecer el crimen, identificar a los responsables y garantizar justicia para Claudia y su familia.

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