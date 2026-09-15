¡Lo buscan! Desaparece Alejandro Moctezuma Cruz de 12 años en CDMX; activan Alerta Amber en Iztapalapa

Tu ayuda puede ser fundamental para localizar a Alejandro Moctezuma Cruz, una joven de 12 años que desapareció el pasado 12 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX) por lo que activaron la Alerta Amber.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) emitió una ficha de búsqueda el 13 de septiembre, después de que se presentó la denuncia de desaparición, en donde detalló que la adolescente fue visto por última vez en la colonia Sector Popular de la alcaldía Iztapalapa.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Alejandro Moctezuma Cruz, de 12 años, visto por última vez el pasado 5 de septiembre, en la colonia Sector Popular, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/OuLVMgFYLI — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) September 13, 2026

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Ficha de búsqueda de Alejandro Moctezuma Cruz, joven desaparecido en CDMX

Para que la ciudadanía ayude en la localización de Alejandro Moctezuma Cruz, las autoridades lo describen como un joven que mide 1.6 metro de altura, es de complexión delgada, tez clara, cabello negro y ondulado, así como ojos café.

Como señas particulares se menciona que usa lentes de aumento y algunas cicatrices de sarampión en la frente. Asimismo, durante la desaparición vestía una chamarra, pantalón y zapatos negros.

Si tienes alguna información, te puedes comunicar a los siguientes números:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Jóvenes localizados en CDMX en septiembre de 2026

Durante septiembre de 2026, las autoridades de la CDMX han localizado a los siguientes jóvenes mediante la Alerta Amber:

Jatziri Guadalupe Mondragón Hernández de 15 años

de 15 años Fátima Monserrath Pérez Téllez de 14 años

de 14 años Julio César Uriel Barrera Chávez de 17 años

de 17 años Daniel Pluma Castillo de 17 años

de 17 años Brayan Jaciel Cruz Ramírez de 15 años

de 15 años Luis Gabriel Acosta Rivera de 16 años

de 16 años Karen Fernanda Salinas Ramírez de 15 años

de 15 años Noemi Carbajal Mérelez de 16 años

de 16 años Ximena López Rosales de 17 años

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