“Tiene 4 años, pero mide 1.11”: la insólita regla del Mexibús para que niños viajen gratis que indignó a usuarios

El Mexibús aplica una regla de estatura poco conocida para decidir qué niños viajan gratis en el transporte público. La política exige que los menores midan máximo 1.10 metros para exentar el pago, y quienes superan esa altura pagan boleto completo aunque tengan menos de cinco años.

El sistema pide además la CURP del menor para validar la exención del pago en casetas. Una madre relata en redes sociales que su hija, de cuatro años, midió 1.11 metros, y el operador le cobró el pasaje completo, un caso que generó indignación entre usuarios del transporte mexiquense.

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¿Por qué el Mexibús exige una altura mínima a los niños para viajar gratis?

El Mexibús fija el límite de 1.10 metros como referencia visual para operadores en las casetas. La medida busca agilizar la verificación en el abordaje sin depender de documentos, aunque genera errores cuando un niño menor de cinco años supera esa estatura, como ocurrió con la usuaria mexiquense.

Altura máxima permitida: 1.10 metros

Edad de referencia: menores de cinco años

Documento solicitado: CURP del menor

Costo si se excede la altura: $10 pesos de peaje

El caso viral expone que el criterio de estatura no siempre coincide con la edad real del menor. Usuarios del Mexibús piden a la SEMOV homologar el criterio y usar solo la edad, respaldada con la CURP, para evitar cobros injustificados.

La respuesta oficial de la SEMOV a este caso puntual no aparece publicada hasta el momento de esta nota. Familias que usan el Mexibús a diario reportan que la revisión de altura varía según el operador en turno, lo que agrava la confusión entre los usuarios.

¿Qué hacer si el Mexibús le cobra a tu hijo pese a cumplir la edad?

Los padres pueden exigir el trato conforme a la edad si el menor tiene la CURP a la mano y documentación que acredite su fecha de nacimiento. El Mexibús permite presentar una queja directa en el módulo de atención de cada estación.

La recomendación para las familias mexiquenses es llevar siempre la CURP impresa del menor al viajar en el Mexibús. Este documento respalda la edad ante cualquier discrepancia con la medición de estatura en la caseta.

El caso de la niña de cuatro años reabre el debate sobre cómo el Mexibús aplica sus reglas de gratuidad. La SEMOV no ha anunciado ajustes al criterio de 1.10 metros, por lo que el riesgo de cobros injustificados persiste para otras familias.

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