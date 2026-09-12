Clima sábado 12 de septiembre: estos estados tendrán lluvias intensas y calor extremo

El pronóstico del tiempo para este sábado 12 de septiembre anticipa una jornada con lluvias fuertes a intensas en distintos estados de México, además de temperaturas extremadamente elevadas en el norte del país.

El monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la aproximación de la onda tropical número 39 favorecerán precipitaciones que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, granizo y fuertes rachas de viento.

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¿Dónde lloverá más en México este sábado 12 de septiembre?

El mayor potencial de lluvia se concentrará en Jalisco, donde se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas.

También se esperan precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Chiapas.

En Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Durango, Colima, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Oaxaca y Quintana Roo habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Temperatura para CDMX y Edomex este sábado

Para la Ciudad de México se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañados de viento de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 30 a 50 km/h.

El pronóstico también contempla temperaturas máximas de entre 30 y 35 °C en algunas zonas del Estado de México, mientras que las condiciones serán más frescas durante la madrugada en las regiones serranas.

Continúa onda de calor en México

Aunque las lluvias serán protagonistas en varias regiones, el calor extremo continuará afectando principalmente al norte del país.

Baja California tendrá las condiciones más extremas, con temperaturas máximas superiores a 45 °C en el noreste del estado.

Asimismo, se esperan temperaturas de entre 40 y 45 °C en regiones de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

La onda de calor continuará presente en zonas de Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y Durango, por lo que las autoridades recomiendan mantener precauciones ante la exposición prolongada a las altas temperaturas.

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