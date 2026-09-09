El Pueblo Mágico de Puebla que festeja a su santo patrono con entrada GRATIS hasta el 1 de octubre: está a media hora de la capital poblana y tiene oferta gastronómica

El Pueblo Mágico de Huejotzingo, Puebla, se prepara para celebrar una de sus festividades más grandes y conocidas en todo el estado: la Feria Patronal de San Miguel Arcángel 2026.

En honor a San Miguel Arcángel, el evento se realizará este año del 17 de septiembre a octubre con una feria que combina tradiciones religiosas, música, gastronomía y entretenimiento.

Sin embargo, y a pesar de su variedad de actividades, el festejo tendrá como fecha central el 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel, cuando se concentran algunas de las principales actividades religiosas.

Aunque todavía no se ha publicado la cartelera completa de artistas para 2026, ya fueron anunciadas algunas presentaciones, entre ellas Mi Banda El Mexicano y Espinoza Paz.

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¿Cuándo es la Feria de San Miguel Arcángel en Huejotzingo?

La Feria Patronal de San Miguel Arcángel comenzará el jueves 17 de septiembre y terminará el jueves 1 de octubre de 2026.

El momento principal de los festejos llegará el 29 de septiembre, cuando la celebración religiosa en honor a San Miguel Arcángel tendrá mañanitas, misas y una procesión, además de pirotecnia.

A lo largo de la feria también se contemplan actividades culturales y de entretenimiento. Entre las opciones que podrán encontrar los visitantes están:

Danzas tradicionales , entre ellas presentaciones de huehues y quetzales

, entre ellas presentaciones de huehues y quetzales Teatro del pueblo con diferentes presentaciones

con diferentes presentaciones Zona gastronómica para probar alimentos y productos de la región

para probar alimentos y productos de la región Artesanías elaboradas por productores y comerciantes locales

elaboradas por productores y comerciantes locales Juegos mecánicos para complementar el recorrido familiar

El acceso general a la feria es gratis, por lo que no es necesario pagar una entrada para acudir a los festejos.

¿Qué artistas estarán en la Feria de Huejotzingo 2026?

Hasta el momento, uno de los actos ya anunciados es Mi Banda El Mexicano, que participará en las tradicionales serenatas a San Miguel Arcángel el 22 de septiembre. También se dio a conocer la participación de Espinoza Paz durante los festejos patronales.

La cartelera completa todavía no ha sido publicada, por lo que la lista de artistas puede aumentar conforme se acerque el inicio de la celebración.

¿Qué hacer en Huejotzingo durante la feria?

Además de asistir a los festejos, la visita puede aprovecharse para conocer el patrimonio histórico y la gastronomía de este Pueblo Mágico.

Uno de los sitios más representativos es el Ex Convento de San Miguel Arcángel, conjunto franciscano del siglo XVI que forma parte de los principales atractivos de Huejotzingo. El inmueble alberga el Museo de la Evangelización y conserva elementos arquitectónicos y artísticos de gran relevancia histórica.

La gastronomía también forma parte de los atractivos del municipio. Huejotzingo es conocido por su producción de sidra y forma parte de las rutas gastronómicas de Puebla, además de encontrarse en una región donde durante esta temporada todavía pueden encontrarse platillos como el chile en nogada.

Durante la feria se instalará una zona gastronómica, por lo que los visitantes podrán combinar los eventos con una comida o recorrido por el centro del municipio.

¿Cuánto cuesta llegar a Huejotzingo desde Puebla?

Huejotzingo se encuentra a aproximadamente 29 kilómetros de la capital poblana, por lo que el recorrido en automóvil puede tomar alrededor de media hora, aunque el tiempo depende del tráfico y del punto exacto de salida.

Otra opción es utilizar transporte público o taxi. En el caso de los taxis, no existe un precio único para todos los recorridos, ya que el costo depende de la distancia y del punto de partida.

La cercanía con Puebla capital convierte a Huejotzingo en una alternativa para quienes buscan una salida de un día sin realizar un viaje largo. Además, las actividades de la feria permiten elegir entre una visita centrada en la celebración religiosa, la gastronomía, la música o el recorrido por los sitios históricos.

Por sus características, también puede ser una opción para una salida familiar con adultos mayores, especialmente para quienes prefieran un plan cercano, con espacios para sentarse, comer y disfrutar de música y actividades culturales sin tener que desplazarse demasiado desde Puebla.

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