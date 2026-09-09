El parque acuático de Querétaro al que adultos mayores llegan por $2 en Qrobus: rutas y paradas para septiembre 2026

Todos los adultos mayores que busquen visitar el Parque Bicentenario y su zona acuática durante esta temporada podrán hacerlo de manera muy sencilla gracias al súper precio que ofrece el Qrobus a este grupo de personas para llegar hasta el sitio: solo $2 por viaje.

La tarifa aplica para personas de 60 años o más y contempla el primer transbordo sin costo, siempre que cuenten con la tarjeta correspondiente y estén incorporados al programa Tarifa Unidos.

El recinto se encuentra en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, y cuenta con distintas atracciones familiares, entre ellas una zona acuática que tiene un precio de $65 pesos por persona, además de otros atractivos adicionales que pueden aumentar el precio de la entrada.

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¿Cómo llegar al Parque Bicentenario en Qrobus por $2?

El Parque Bicentenario cuenta con dos rutas de Qrobus que llegan hasta su acceso principal en Santa Rosa Jáuregui. De acuerdo con información del propio recinto, las rutas 74 y 121 hacen parada en la esquina del Acceso II.

Para los adultos mayores de 60 años, este traslado puede realizarse por $2 mediante la Tarifa Unidos. Para acceder a este beneficio es necesario contar con la tarjeta correspondiente e incorporarse al programa; además, el primer transbordo no tiene costo.

Ruta 121: parte de la Terminal de Autobuses de Querétaro y pasa por la Alameda, avenida Zaragoza, la colonia Obrera, Puente Jurica, Juriquilla, Boulevard Universitario e Independencia y Ocampo, antes de llegar al Acceso II del Parque Bicentenario.

parte de la Terminal de Autobuses de Querétaro y pasa por la Alameda, avenida Zaragoza, la colonia Obrera, Puente Jurica, Juriquilla, Boulevard Universitario e Independencia y Ocampo, antes de llegar al Acceso II del Parque Bicentenario. Ruta 74: tiene recorrido por Mercado de Abastos, Alameda, avenida Zaragoza, la colonia Obrera, Puente Jurica, Puente Juriquilla, Mercado Santa Rosa, Independencia y Ocampo, donde se encuentra el acceso principal del parque.

tiene recorrido por Mercado de Abastos, Alameda, avenida Zaragoza, la colonia Obrera, Puente Jurica, Puente Juriquilla, Mercado Santa Rosa, Independencia y Ocampo, donde se encuentra el acceso principal del parque. Parada: ambas rutas llegan al Acceso II, en Santa Rosa Jáuregui, que funciona como entrada principal al Parque Bicentenario.

¿Cuánto cuesta el Parque Bicentenario y qué atracciones tiene?

El Parque Bicentenario tiene un acceso general de $65 pesos, de acuerdo con la información publicada por el propio recinto.

Este boleto permite utilizar varias atracciones, aunque algunas tienen un costo adicional. Entre las incluidas se encuentran:

Parque Lúdico

Gusano

Rana Saltarina

Dino

Comando

Carrusel

Karts de Pedales

Hydrobikes

Lanchas de Pedales

Pista de Skate

Jardín Botánico

Vivero

Entre las atracciones que tienen un cobro adicional están el Paseo de Pontón, Tren Expreso, Río Rápido, Casona del Terror, Herpetario y Parque Acuático. La zona acuática tiene un precio de $80 y cuenta con dos toboganes, río lento, chapoteadero, alberca social y una alberca destinada a personas de la tercera edad.

El sitio oficial del Parque Bicentenario también señala que las personas adultas mayores que presenten su credencial del INAPAM no pagan la entrada general al recinto. Sin embargo, es importante aclarar que este beneficio está reservado solo para el acceso al complejo en general, el costo para el Parque Acuático no cuenta actualmente con descuento.

Para septiembre de 2026 es importante considerar la disponibilidad de las atracciones. Y es que según las autoridades del parque, tras la temporada alta de verano, las actividades se mantienen de viernes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

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