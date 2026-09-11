El Golfo de México vuelve a estar bajo la lupa y, otra vez, Pemex aparece en el centro del problema, pues un nuevo derrame de petróleo fue detectado en instalaciones de la empresa frente a Campeche, luego de que se identificara una fuga en uno de sus ductos.

El incidente ya encendió las alertas y mantiene bajo vigilancia la zona, mientras Pemex realiza labores para contener el hidrocarburo y las autoridades siguen de cerca el comportamiento de la mancha.

Pero la gran pregunta es: ¿dónde ocurrió la fuga, qué tan grande es el derrame y existe riesgo de que el petróleo llegue a las costas mexicanas? Aquí en adn noticias te contamos qué se sabe hasta el momento.

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Otra vez la misma historia: @Pemex tarda en reconocer contaminación en el Golfo de México...



Mis fuentes me reportaron que las manchas de crudo aparecieron desde hace varias semanas en esa zona.

La cuenta @eit1mx hizo el favor de confirmar, hace dos dias, que desde principios… https://t.co/6XXnBgzhXS pic.twitter.com/Tr00j8vgfx — Audelino Macario (@audelinomacario) September 12, 2026

¿Dónde ocurrió el nuevo derrame de petróleo?

El nuevo incidente fue detectado al norte de Ciudad del Carmen, Campeche, aproximadamente a 46 millas náuticas de la ciudad.

El Observatorio Permanente del Golfo de México reportó el incidente durante la mañana del jueves 10 de septiembre y comenzó a analizar el desplazamiento de la mancha mediante distintos modelos de pronóstico.

De acuerdo con la información disponible, personal de Pemex identificó una fuga en un ducto y trabaja en las labores de contención para evitar que el hidrocarburo continúe extendiéndose.

¿Hacia dónde se mueve la mancha de petróleo?

Una de las principales preocupaciones ahora es conocer la trayectoria que seguirá el hidrocarburo; de acuerdo con los modelos de pronóstico analizados por el Observatorio apuntan a un desplazamiento hacia el oeste durante los próximos cinco días.

Sin embargo, las autoridades señalaron que, de acuerdo con las simulaciones actuales, es muy poco probable que la mancha llegue a la costa o a alguna zona sensible durante este periodo.

Esto podría cambiar si las condiciones meteorológicas modifican la trayectoria del hidrocarburo, especialmente ante la posible entrada de un frente frío.

En relación con el incidente de la fuga reportada por el Observatorio Permanente del Golfo de México, ubicada a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche, #Pemex informa que de inmediato se activaron los protocolos de atención correspondientes.



Como parte de las… https://t.co/a25vlFqhM7 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) September 12, 2026

¿Qué están haciendo las autoridades por el derrame?

Pemex ya realiza trabajos para contener la fuga, mientras que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizará un sobrevuelo para documentar las labores de contención, limpieza y reparación del ducto.

Además, la Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Local de Contingencias para apoyar las labores de contención y recuperación del hidrocarburo mar adentro.

Como parte del operativo fueron desplegados una patrulla oceánica, cuatro embarcaciones adicionales, dos aeronaves y 255 elementos navales, quienes tienen como objetivo mantener bajo control la situación mientras continúan los trabajos para contener la fuga y conocer con mayor precisión el comportamiento de la mancha.

El nuevo incidente vuelve a poner la atención sobre las condiciones de la infraestructura petrolera en el Golfo de México, una zona donde existen numerosos ductos, plataformas y campos de extracción.

Por ahora, las autoridades mantienen activo el operativo y el monitoreo científico mientras Pemex trabaja en la contención de la fuga.

El incidente ocurre 8 meses después del derrame registrado a inicios de 2026, que llevó al gobierno federal a crear precisamente este organismo para mantener una vigilancia permanente sobre las condiciones ambientales del Golfo.

Fue un derrame asociado a un ducto de Pemex en la zona Abkatún-Cantarell, frente a Campeche; el hidrocarburo terminó afectando zonas costeras de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y el gobierno reconoció posteriormente que el origen estaba en instalaciones de Pemex.

Por ahora, el nuevo derrame permanece bajo vigilancia mientras continúan las labores para contener la fuga y seguir el comportamiento del hidrocarburo en el mar.

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