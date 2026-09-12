La hora en que Norbert se convertirá en huracán frente a México

Durante este sábado 12 de septiembre, la tormenta tropical de nombre Norbert tomará fuerza para convertirse en huracán categoría 1.

De acuerdo con los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical Norbert sigue intensificándose gradualmente en el océano Pacífico.

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¿A qué hora impactará el huracán Norbert en México?

Según el último reporte meteorológico, la tormenta tropical Norbert se desplaza hacia el oeste-noroeste del océano Pacífico, alejándose de costas nacionales, por lo que no afecta a México.

El fenómeno se encuentra a más de mil kilómetros de la península de Baja California sin representar peligro para nuestro país.

Precisamente se localiza a 1,855 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S.

HURACAN NORBERT MÉXICO (SMN.)

Se prevé que a las 18:00 horas se convierta en huracán categoría 1.

Se pronostica que mantenga la categoría de huracán durante el fin de semana y comience a degradarse nuevamente a tormenta tropical entre el lunes 14 y el martes 15 de septiembre.

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