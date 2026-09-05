Un juez no puede quitarle la capacidad legal a un adulto mayor solo porque la familia lo pida: esto es lo que exige la ley en México

Contrario a lo que la mayoría imagina, la edad no abre la puerta para que un adulto mayor pierda el derecho a decidir sobre su vida, su dinero o sus bienes solo porque su familia lo solicite.

La ley mexicana parte de una idea distinta: cumplir cierta edad, o presentar problemas de memoria o de salud, no le quita a nadie, de forma automática, la capacidad de tomar sus propias decisiones.

Todo adulto conserva ese derecho hasta que un juez determine, revisando el caso de manera individual, que existe una razón real para intervenir, y aun en ese escenario, retirarle por completo esa capacidad ya dejó de ser el primer camino que contempla la ley.

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¿Qué debe hacer un juez cuando una familia pide ayuda para un adulto mayor?

Desde 2023, la ley mexicana comenzó a transformar la manera en que se resuelven estos casos. Durante años existió un mecanismo conocido como “interdicción”, que en la práctica podía dejar a la persona sin ninguna posibilidad de decidir por sí misma, casi como si volviera a ser menor de edad.

Ese mecanismo fue cuestionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que lo consideró excesivo y contrario a los derechos de las personas, por sustituir de golpe toda su voluntad en lugar de acompañarla.

A partir de ese cambio, la regla general pasó a ser otra: toda persona adulta conserva plena capacidad para decidir, y cuando necesita ayuda, la ley busca dársela sin arrebatarle el control de su vida.

¿Cuándo se pide la intervención jurídica?

Esa ayuda puede limitarse a un acompañamiento para entender un trámite o comunicarse mejor, y solo en circunstancias verdaderamente excepcionales llega a convertirse en una intervención judicial más amplia. Para autorizar ese último escenario, un juez está obligado a confirmar tres condiciones al mismo tiempo:

Que resulta imposible conocer, por cualquier medio, lo que la persona quiere o prefiere

Que existe un riesgo real para sus derechos, su patrimonio, su seguridad o su vida

Que ya se intentó, de manera seria, comunicarse con ella y entender su voluntad sin conseguirlo

Cuando un juez decide intervenir bajo esas condiciones, la ley también lo obliga a fijar límites claros: por cuánto tiempo, en qué casos específicos y bajo qué responsabilidades, además de establecer medidas que eviten abusos por parte de quien quede a cargo de apoyar a la persona.

Hay, además, una frontera que ninguna resolución judicial puede cruzar: ese apoyo nunca puede usarse para decisiones profundamente personales, como casarse, que le corresponden únicamente a quien las vive.

DERECHOS DE MUJERES Y PERSONAS ADULTAS MAYORES



En la Ciudad de México, las mujeres y las personas adultas mayores tienen derecho a:



Vivir libres de violencia, amenazas, abuso y discriminación.

Contar con protección inmediata de las autoridades cuando su seguridad o integridad… pic.twitter.com/dp7hOuHpH1 — Adriana González Camarena (@Artegoncam) August 27, 2026

¿La edad o una enfermedad son motivo suficiente para que un juez decida por alguien más?

Para la Suprema Corte, tener una edad avanzada, una discapacidad o una condición como el Alzheimer no basta, por sí solo, para quitarle a alguien el derecho a decidir. El tribunal ha insistido en que la condición de salud de una persona y su capacidad legal para tomar decisiones son dos cosas distintas, y que confundirlas, dando por hecho que una enfermedad o la vejez anulan automáticamente la voluntad de alguien, es precisamente el error que la ley busca corregir.

Esta forma de proteger a los adultos mayores no nació de la nada. Ya en 1998 se había presentado en el Congreso una propuesta para reformar el artículo 462 del entonces Código Civil para el Distrito Federal y para toda la República en Materia Federal, de manera que, antes de quitarle a alguien el control de sus decisiones, un juez estuviera obligado a:

Contar con un estudio médico y psicológico de la persona

Escuchar la opinión de los familiares más cercanos

Precisar en la sentencia qué decisiones sí podía seguir tomando la persona por sí misma

Determinar con claridad hasta dónde llegaba esa intervención

Esa propuesta nunca llegó a aprobarse, pero su idea central —que a nadie se le puede declarar “incapaz” de forma automática— es, casi tres décadas después, la que terminó reflejada en la ley: en noviembre de 2025 se reformó ese mismo artículo 462, ya dentro del Código Civil Federal, para exigir, antes de asignar cualquier tipo de tutela, un proceso formal que confirme si en verdad es necesaria, en lugar de dejarlo a la sola palabra de la familia.

¿Quién y cómo puede asignarse a un tutor?

Esa misma actualización de noviembre de 2025 también tocó otro artículo relacionado, el 475, que regula quién puede quedar a cargo de una persona bajo tutela si quien la cuidaba ya no puede seguir haciéndolo, por ejemplo si el padre o la madre que ejercía esa responsabilidad fallece.

La ley permite que, con anticipación, se designe a quien tomaría el relevo, para que ese relevo no quede en manos de una decisión improvisada de la familia ni de un litigio prolongado ante un juez.

Esta nueva forma de proteger a los adultos mayores y a otras personas que necesiten apoyo se está aplicando de manera gradual en todo el país, y la ley marca que debe quedar funcionando por completo, en todos los estados, a más tardar el 1 de abril de 2027.

Mientras tanto, si una familia cree que un adulto mayor necesita ayuda para tomar decisiones, puede acudir con un juez, pero la ley ya no permite que esa solicitud se traduzca automáticamente en quitarle el control de su vida.

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