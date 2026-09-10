César Daniel Pérez, notario 288 de Sinaloa, revela si es más barato donar o hacer testamento: “El testamento te puede ahorrar hasta $28 mil pesos, pero...”

Pagar 2 mil pesos por un testamento frente a cerca de 30 mil por una donación, puede hacer que la primera opción parezca mucho más barata y sencilla de realizar.

Sin embargo, y de acuerdo con César Daniel Pérez Cázarez, titular de la Notaría 288 de Culiacán, Sinaloa, esa diferencia solo refleja el gasto inicial.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, el notario, registrado en el directorio del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, explica que, después del fallecimiento, los herederos todavía deben pasar por el proceso sucesorio y, cuando hay inmuebles, formalizar la adjudicación para poner la propiedad a su nombre. Es ahí donde pueden aparecer honorarios, impuestos y otros gastos que no estaban incluidos en el precio del testamento.

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¿El testamento realmente puede ahorrar hasta 28 mil pesos?

En el ejemplo que plantea Pérez, durante el Mes del Testamento el trámite puede encontrarse en 2 mil o 2 mil 500 pesos, mientras que donar un inmueble podría rondar los 30 mil pesos. Eso sí, aclara que el costo de una donación cambia según el valor de la propiedad y el estado donde se encuentre.

Así, si únicamente se compara lo que se paga al principio, la diferencia puede acercarse a 28 mil pesos.

Pero ahí está el punto que suele pasarse por alto. El testamento indica quién recibirá los bienes después del fallecimiento, mientras que la donación permite transmitirlos en vida. Por ello, los gastos aparecen en momentos distintos.

Como referencia, durante la campaña oficial de 2025, el Gobierno de Sinaloa informó un costo de 2 mil pesos para el público en general y mil pesos para quienes acudieran con carta del DIF estatal.

¿Qué gastos pueden aparecer después de una herencia?

Pérez explica que recibir una propiedad no termina con ser nombrado heredero. Después debe formalizarse la adjudicación, es decir, dejar legalmente el inmueble a nombre de quien lo recibe.

En Sinaloa, el Código de Procedimientos Familiares contempla distintas etapas dentro de una sucesión, entre ellas el inventario y avalúo de los bienes. Además, existen casos en los que el procedimiento puede continuar ante notario.

Por ello, dependiendo del caso, pueden aparecer gastos como:

Honorarios legales y notariales

Escritura de adjudicación

Impuestos municipales

Avalúos

Inscripción de la propiedad

De ahí que el notario insista en que no basta con comparar los 2 mil pesos del testamento con los 30 mil de una donación para saber cuál opción terminará costando menos.

¿Una herencia paga ISR en México?

Aquí existe una ventaja importante. El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado por el SAT, establece que los ingresos recibidos por herencia o legado están exentos de ISR.

Sin embargo, estar exento de ISR no significa que todo el trámite sea gratuito. En Sinaloa, la Ley de Hacienda Municipal contempla la adquisición de inmuebles por causa de muerte al momento de su adjudicación y establece reglas para calcular el impuesto correspondiente.

Es decir, una cosa es no pagar ISR por recibir la herencia y otra son los gastos necesarios para formalizar y registrar el inmueble.

Entonces, ¿conviene más donar o hacer testamento?

No hay una respuesta igual para todos. Si solo se observa el desembolso inicial, hacer testamento puede resultar mucho más barato que donar una propiedad en vida.

Aun así, Pérez advierte que falta considerar lo que viene después. Una herencia puede requerir tiempo, trámites y nuevos gastos antes de que el inmueble quede finalmente a nombre del beneficiario.

Por eso, antes de elegir entre una donación y un testamento, lo más útil es comparar el costo completo de cada opción, tomando en cuenta:

Valor del inmueble

Parentesco

Las reglas del estado donde se encuentra

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