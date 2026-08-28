Mes del Testamento: los 3 estados más baratos para realizar el trámite en septiembre 2026

Dejar un testamento no solo puede decidir con anticipación qué pasará con el patrimonio de la persona correspondiente, también puede evitar problemas o trámites más complicados para la familia. Por lo anterior, y debido a la importante de este documento, septiembre es una buena oportunidad para poner estos asuntos en orden y aprovechar tarifas preferenciales gracias a la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”.

Durante esta temporada, las notarías ofrecen precios especiales y, en algunos casos, amplían sus horarios. Para 2026, la campaña llega a su edición número 24 y la Secretaría de Gobernación (Segob) ya publicó la tabla oficial de costos por entidad, siendo el estado de Chiapas, la entidad con el precio más económico de todo el país.

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Chiapas tendrá testamentos por $1,000

Entre los precios publicados por Segob para este año, Chiapas destaca con la tarifa más baja: $1,000 durante la campaña de septiembre.

Pese a lo anterior, y antes de acudir, conviene confirmar directamente con la notaría qué tipo de testamento contempla este precio y cuáles son los documentos que deberán presentarse.

Morelos y tres estados se mantienen entre los precios más bajos

En el mismo listado, y como segunda entidad con el precio más abajo, aparece Morelos, quien registra una tarifa base de $1,300 más IVA. En este caso, el impuesto debe tomarse en cuenta al calcular el costo final.

Después aparecen tres estados que coinciden exactamente en el mismo precio:

Baja California: $1,500

Coahuila: $1,500

Durango: $1,500

A su vez, Guerrero registra $1,500 más IVA. Entre los siguientes montos publicados se encuentran:

Puebla: $1,800

Aguascalientes: $2,000

Colima: $2,000

San Luis Potosí: $2,000

¿Qué significa el asterisco que aparece en algunos estados?

Aunque Segob ya difundió la tabla nacional, en algunas entidades aparece un asterisco en lugar de una cantidad. Entre ellas se encuentran:

Chihuahua

Estado de México

Guanajuato

Oaxaca

Quintana Roo

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

Esto no significa que el trámite sea gratuito ni que necesariamente no exista ya una tarifa local. Algunos gobiernos y colegios de notarios publican sus precios mediante convenios o campañas estatales.

Ese es el caso de Veracruz. Aunque en la tabla de Segob aparece con asterisco, para septiembre y octubre de 2026 se anunciaron los siguientes costos:

Público general: $1,500

Adultos mayores: $1,200

Personas con discapacidad, enfermería y paramédicos: $1,200

Personal de seguridad pública: $1,200

Mujeres en situación de vulnerabilidad: $1,000

Por ello, los precios de años anteriores no deben darse automáticamente por vigentes. Lo mejor es revisar tanto la información de Segob como los anuncios oficiales de cada entidad.

¿Dónde y cómo hacer el testamento en septiembre?

El trámite se realiza ante una notaría pública. De acuerdo con Segob, la persona interesada deberá acudir a la notaría, presentar la documentación solicitada y explicar cómo desea disponer de su patrimonio. Los requisitos pueden variar según la entidad y el tipo de testamento.

Quienes no sepan a qué notaría acudir pueden consultar el Directorio Oficial del Notariado Mexicano y localizar la más cercana.

Además, durante septiembre muchas notarías ofrecen asesoría y horarios ampliados, incluso con atención los sábados, aunque conviene confirmar previamente la disponibilidad en cada oficina.

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