Fuertes accidentes paralizan circulación en carreteras este jueves; estos son los puntos donde hay bloqueos hoy

La circulación en carreteras importantes se encuentra saturada por cierres totales o parciales provocados por fuertes accidentes este jueves 10 de septiembre, por lo que las autoridades como Capufe y Guardia Nacional (GN) llama a los conductores a tomar precauciones y buscar alternativas viales.

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¿En qué carreteras hay bloqueos y accidentes?

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

Se registra neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, por lo que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) llama a los conductores a disminuir la velocidad y manejar con precaución.

🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, registra #neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 10, 2026

Autopista Isla-Acayuca

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del kilómetro 158, dirección la Isla, tras un accidente.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Isla - Acayucan, km 158, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 10, 2026

Autopista Querétaro-Irapuato

Se registra cierre a la circulación a la altura del kilómetro 97 de la autopista Querétaro-Irapuato, dirección Querétaro, ya que servicios de emergencia atienden un choque múltiple en el que se vieron involucrados un tractocamión y varios vehículos particulares.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Querétaro - Irapuato, km 97, dirección Querétaro. Cierre a la circulación por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión y vehiculos particulares. Toma tus precauciones.



Consulta la ubicación aquí: https://t.co/DMPZjU5xQA — CAPUFE (@CAPUFE) September 10, 2026

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