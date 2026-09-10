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Fuertes accidentes paralizan circulación en carreteras este jueves; estos son los puntos donde hay bloqueos hoy
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Fuertes accidentes paralizan circulación en carreteras este jueves; estos son los puntos donde hay bloqueos hoy

Neblina, así como aparatosos accidentes se registran en carreteras que son vitales hoy jueves; los bloqueos obligan a conductores a buscar alternativas

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Escrito por: Redacción adn Noticias

La circulación en carreteras importantes se encuentra saturada por cierres totales o parciales provocados por fuertes accidentes este jueves 10 de septiembre, por lo que las autoridades como Capufe y Guardia Nacional (GN) llama a los conductores a tomar precauciones y buscar alternativas viales.

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¿En qué carreteras hay bloqueos y accidentes?

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

Se registra neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, por lo que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) llama a los conductores a disminuir la velocidad y manejar con precaución.

Autopista Isla-Acayuca

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del kilómetro 158, dirección la Isla, tras un accidente.

Autopista Querétaro-Irapuato

Se registra cierre a la circulación a la altura del kilómetro 97 de la autopista Querétaro-Irapuato, dirección Querétaro, ya que servicios de emergencia atienden un choque múltiple en el que se vieron involucrados un tractocamión y varios vehículos particulares.

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