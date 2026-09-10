Fuertes accidentes paralizan circulación en carreteras este jueves; estos son los puntos donde hay bloqueos hoy

La circulación en carreteras importantes se encuentra saturada por cierres totales o parciales provocados por fuertes accidentes este jueves 10 de septiembre, por lo que las autoridades como Capufe y Guardia Nacional (GN) llama a los conductores a tomar precauciones y buscar alternativas viales.
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¿En qué carreteras hay bloqueos y accidentes?
Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza
Se registra neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, por lo que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) llama a los conductores a disminuir la velocidad y manejar con precaución.
Autopista Isla-Acayuca
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del kilómetro 158, dirección la Isla, tras un accidente.
Autopista Querétaro-Irapuato
Se registra cierre a la circulación a la altura del kilómetro 97 de la autopista Querétaro-Irapuato, dirección Querétaro, ya que servicios de emergencia atienden un choque múltiple en el que se vieron involucrados un tractocamión y varios vehículos particulares.
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