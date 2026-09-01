¿Cuánto te cuesta NO tener testamento en México? El juicio intestamentario puede salir más caro que pagar por él en cualquier mes del año

En México, hacer un testamento es mucho más que dejar un documento que aclare y facilite el reparto de una herencia. También puede convertirse en una decisión que ahorre tiempo, trámites y una cantidad importante de dinero a los familiares, especialmente cuando se compara con los gastos que puede generar un juicio o sucesión intestamentaria.

Cuando una persona fallece sin testamento, sus bienes deben pasar por una sucesión intestamentaria, un procedimiento en el que se determina quiénes tienen derecho a heredar y qué parte del patrimonio les corresponde.

Dependiendo de las circunstancias, puede realizarse ante un notario o mediante un procedimiento judicial, y en ambos casos pueden generarse gastos adicionales por trámites, avalúos, honorarios y la adjudicación de los bienes.

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¿Cuánto puede costar una sucesión intestamentaria?

Aunque no existe una tarifa única para todo México, debido a factores como la entidad donde se realiza, el valor de los bienes y de si la sucesión puede resolverse ante notario o requiere un procedimiento judicial, sí hay diversos parametros que pueden dar una perspectiva del gasto a considerar.

La diferencia puede dimensionarse con el Arancel de Notarios de la Ciudad de México 2026, publicado en la Gaceta Oficial. El documento establece que el otorgamiento de un testamento en una notaría puede costar hasta $5,320 pesos, mientras que la escritura para iniciar una sucesión intestamentaria puede alcanzar hasta $21,667 pesos.

Con esas cifras como referencia, iniciar una sucesión intestamentaria puede representar aproximadamente cuatro veces el costo máximo establecido para otorgar un testamento en una notaría de la capital.

El dato cobra mayor relevancia si se considera que son pocas las personas que dejan resuelta esta decisión antes de morir. Durante la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento” de 2021, el entonces presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Guillermo Escamilla Narváez, señaló ante la Secretaría de Gobernación que los testamentos otorgados en México equivalían a menos del 5% de la población en edad para elaborarlo. Se trata de una referencia del Notariado de 2021 y no de una medición actual de INEGI.

Y ese monto de $21,667 pesos no representa el costo total de la sucesión. El mismo arancel contempla otros conceptos que pueden incrementar la cantidad final, entre ellos:

Hasta $21,667 pesos por la escritura de iniciación de una sucesión intestamentaria.

por la escritura de iniciación de una sucesión intestamentaria. 0.75% del valor del activo inventariado por la protocolización del inventario y los avalúos.

por la protocolización del inventario y los avalúos. Un costo adicional por la escritura de adjudicación de los bienes.

Gastos relacionados con documentos, certificados, publicaciones, avalúos, impuestos o derechos que correspondan al caso.

Por ejemplo, si dentro de la herencia existen inmuebles, el valor de esos bienes puede influir en algunos de los gastos posteriores.

Además, no todos los intestados necesariamente terminan en un juzgado. El Colegio Nacional del Notariado Mexicano explica que, cuando los herederos son mayores de edad, tienen capacidad y están de acuerdo, la sucesión puede tramitarse ante notario. Cuando existen desacuerdos u otras circunstancias, puede ser necesario recurrir a un procedimiento judicial.

¿Cuánto cuesta hacer un testamento en México?

El precio de un testamento también cambia dependiendo de la entidad. Sin embargo, una de las ventajas de hacerlo en vida es que el costo puede conocerse de antemano y existen campañas que permiten reducirlo.

El Gobierno de México mantiene la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, cuyo objetivo es fomentar la cultura testamentaria y facilitar que las personas dejen establecida su voluntad sobre sus bienes. Durante estas campañas, las notarías participantes ofrecen descuentos y asesoría para realizar el trámite.

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano ha señalado que durante la campaña pueden existir descuentos de hasta 50%, aunque las condiciones y precios dependen de cada entidad.

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