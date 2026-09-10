CONALEP activa estrategia para cuidar la salud mental y prevenir el suicidio

La salud emocional de los jóvenes se ha convertido en una prioridad urgente dentro de las aulas a lo largo y ancho del territorio nacional, y con el objetivo de brindar un acompañamiento oprotuno a su comunidad estudiantil, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), através del CONALEP en Chihuahua, puso en marcha una estrategia integral de salud mental y prevención de suicidio enfocada en identificar factores de riesgo a tiempo.

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¿En qué consiste la nueva estrategia del CONALEP?

El programa busca capacitar a docentes, personal administrativo y directivos para actuar como una primera red de apoyo. La iniciativa contempla acciones concretas como:

Tamizajes y diagnósticos oportunos: Aplicación de herramientas de evaluación para detectar a estudiantes con ansiedad, depresión o ideas de suicidio.

Capacitación especializada: Implantación de talleres de “Primeros Auxilios Psicológicos” para el personal escolar.

Redes de canalización profesional: Alianzas estratégicas con instituciones del sector salud para derivar los casos que requieran atención médica especializada.

¿Por qué es crucial atender la salud mental estudiantil?

Las autoridades educativas señalaron que el entorno escolar es clave para prevenir crisis emocionales en la adolescencia. Al crear entornos seguros y libres de estigmas, se busca que los jóvenes puedan expresar lo que sienten y solicitar ayuda sin temor a ser juzgados.

Con esta medida, el subsistema educativo reafirma su compromiso con el desarrollo integrtal de la juventud, priorizando la vida y el bienestar psicológico por encima del rendimiento académico; y tú, ¿consideras que este tipo de programas preventivos deberían implementarse en todos los niveles educativos del país?

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