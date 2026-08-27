Mientras el testamento en Chiapas cuesta $1,500 durante el año, esto costará en septiembre 2026 por el Mes del Testamento

Hacer un testamento en Chiapas tiene un costo que puede rondar los $1,500 pesos durante todo el año. Sin embargo, y para quienes deseen ahorrar un poco en este trámite, septiembre se ha convertido en un buen momento para obtener el documento gracias a la campaña “100 Días del Testamento Humanista”.

Este programa busca, entre otras cosas, incentivar la elaboración del testamento mediante descuentos generales y tarifas preferenciales para adultos mayores, quienes pueden pagar solo $1,000 pesos para obtener el documento en este año.

La campaña comenzará el 1 de septiembre y permanecerá vigente hasta el 9 de diciembre de 2026, por lo que habrá varios meses para realizar el trámite con descuento. El programa fue anunciado este 25 de agosto por el Instituto de la Consejería Jurídica y el Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto costará hacer el testamento en Chiapas durante septiembre de 2026?

De acuerdo con autoridades estatales, el programa contará con los habituales descuentos en los procedimientos testamentarios:

$1,000 pesos más IVA para el público en general.

En 2025, se otorgó un descuento preferencial a adultos mayores, de $700 pesos más IVA, sin embargo, durante la campaña actual, no se ha informado sobre si se otorgará la misma rebaja.

¿Qué beneficios incluye el programa y a quiénes está dirigido?

El programa está dirigido a las personas que quieran formalizar su voluntad sobre el destino de sus bienes y derechos después de su fallecimiento. La campaña busca facilitar este proceso y promover una mayor cultura testamentaria entre la población de Chiapas.

Además del costo reducido, el programa contempla orientación jurídica y notarial, con la finalidad de que las personas interesadas puedan conocer el procedimiento y los aspectos que deben considerar antes de otorgar su testamento.

Otros beneficios de aprovechar la campaña son:

Dejar establecida legalmente la voluntad sobre el destino de los bienes

Reducir posibles conflictos entre familiares al existir instrucciones claras

Facilitar posteriormente el proceso de sucesión

¿Por qué conviene hacer un testamento?

El testamento permite establecer formalmente quiénes recibirán los bienes y derechos de una persona después de su fallecimiento. También puede ayudar a reducir conflictos familiares y facilitar el proceso de sucesión.

Entre sus principales ventajas están:

Decidir quién heredará los bienes

Reducir posibles conflictos entre familiares

Facilitar el proceso de sucesión

Dejar establecida la voluntad de la persona ante notario

Modificar posteriormente el documento mientras se conserve la capacidad jurídica

La Secretaría de Gobernación señala que la campaña “Septiembre, Mes del Testamento” busca precisamente fomentar esta cultura de previsión y facilitar el acceso al documento mediante descuentos y asesoría.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.