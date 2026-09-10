Es oficial: alumnos sin clases por megapuente de 5 días en Campeche durante septiembre

¿Vas aprovechar el “megapuente”? Si vives en Campeche tienes menos de una semana para planear un plan, ya que no habrá clases ni actividades en dependencias gubernamentales desde el 16 septiembre y se reanudarán hasta el lunes 21.

Así lo anunció el Poder Ejecutivo Local, quien aseguró que la decisión es para incentivar la participación de los maestros a los desfiles por el 216 aniversario del inicio de la lucha de independencia.

Otro ejemplo del desprecio de la 4T por la educación



En Campeche, Layda Sansores decretó megapuente del 16 al 20 de septiembre



Menos clases, más rezago. Qué importa si México sale reprobado en la prueba PISA



"Hay que consentirlos”, dijo pic.twitter.com/0fexHaaYxa — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 10, 2026

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¿Qué días será el megapuente en Campeche durante septiembre 2026?

Específicamente, así quedará el megapuente y suspensión de actividades en las entidad del sureste mexicano:

miércoles 16 de septiembre : día de descanso obligatorio en todo el país por suspensión oficial de actividades

: día de descanso obligatorio en todo el país por suspensión oficial de actividades jueves 17 de septiembre : día de descanso en Campeche

: día de descanso en Campeche viernes 18 de septiembre : día de descanso en Campeche

: día de descanso en Campeche sábado 19 de septiembre : fin de semana

: fin de semana domingo 20 de septiembre: fin de semana

¿Qué estados tendrán puente por el 16 de septiembre, según la SEP?

De acuerdo al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el ciclo escolar 2026-2027, en todas las entidades de la República Mexicana habrá descanso únicamente el miércoles 16 de septiembre, por lo que el martes 15 será día normal de actividades.

A excepción de Campeche, el resto de las entidades regresarán a sus actividades el jueves 17 y el viernes 18, ya que este último día no habrá junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), pues está prevista para el viernes 26 de septiembre.

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