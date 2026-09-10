Tormenta tropical Norbert surge frente a México en medio del monzón y onda tropical

México está rodeado de diversas condiciones meteorológicas y recientemente a la lista se agregó la tormenta tropical Norbert que nació a partir de la Depresión Tropical Catorce-E y que se ubica frente a las costas de nuestro país.

Ahora que el 2026 entró en la fase final, se espera la formación de más ciclones, los cuales pueden ser muy fuertes y representar una gran amenaza para la población.

¿Norbert será un huracán?

En base a los pronósticos de las autoridades climáticas, Norbert tendrá un desplazamiento hacia el oeste y no tocará tierra en México, pero debido a que los ciclones cambian de trayectoria rápidamente, las autoridades mantienen vigilancia.

Asimismo, según las previsiones de los expertos, Norbert sí será un huracán de categoría 1 y se podría formar el 14 de septiembre.

🌀 Se ha formado la #TormentaTropical #Norbert a partir de la #DepresiónTropical Catorce-E. Mantiene su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de costas nacionales. No genera efectos en #México.



🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/Ype3tWGdyj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 10, 2026

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¿En qué meses se esperan más ciclones tropicales en los océanos?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en septiembre y octubre hay más ciclones tropicales en los océanos Pacífico y Atlántico.

Su desarrollo como fuertes ciclones se ve influenciado por el fenómeno de El Niño, haciéndolos más peligrosos, sin embargo muchos de ellos no tocan tierra.

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