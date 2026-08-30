Solo 5% de los mexicanos tiene testamento: la razón por la que 95 de cada 100 dejan un “caos legal” a su familia

Una casa, un terreno, un automóvil o incluso una cuenta bancaria pueden generar dudas sobre su reparto cuando una persona muere sin haber dejado un testamento. En México, esta “desatención” tiene incluso un número que refleja el desconocimiento o interés por este trámite: menos del 5% de las personas con edad para realizar este trámite cuenta con uno.

La cifra fue dada a conocer en 2021 por el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, quien estimó que más de 90 millones de mexicanos podían morir sin haber dejado por escrito qué ocurriría con su patrimonio.

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¿Qué pasa con los bienes cuando alguien muere sin testamento?

Morir sin testamento no significa que la familia pierda automáticamente los bienes ni que estos pasen al gobierno. El problema es otro: la persona ya no puede decidir quién heredará ni qué parte recibirá cada uno.

En estos casos se abre una sucesión intestamentaria y es la ley la que determina quiénes tienen derecho a recibir el patrimonio. De acuerdo con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano:

Si los herederos son mayores de edad, tienen capacidad legal y están de acuerdo , el procedimiento puede realizarse ante notario

, el procedimiento puede realizarse ante notario Cuando existen desacuerdos u otras circunstancias que impiden resolverlo de esta manera , el trámite deberá seguirse ante un juez

, el trámite deberá seguirse ante un juez Durante el proceso se determina quiénes tienen derecho a heredar y qué parte corresponde a cada uno

Además, una sucesión sin testamento puede implicar:

Más trámites y gastos por avalúos, inventarios y gestiones legales

por avalúos, inventarios y gestiones legales Dificultades para vender o adjudicar propiedades mientras no se defina legalmente a los herederos

mientras no se defina legalmente a los herederos La necesidad de acreditar parentescos o derechos hereditarios , especialmente cuando existen distintos posibles beneficiarios

, especialmente cuando existen distintos posibles beneficiarios Conflictos familiares cuando no hay acuerdo sobre el reparto del patrimonio

Por ello, la Secretaría de Gobernación (Segob) advierte que no hacer testamento puede representar mayor pérdida de tiempo y dinero, además de que el reparto final puede ser distinto de lo que la persona hubiera querido en vida.

Funciones y beneficios de un testamento

Contrario a lo que muchos imaginan, el testamento no es un trámite reservado para quienes tienen grandes propiedades. A través de este documento, se puede decidir qué ocurrirá con el patrimonio y dejar otras instrucciones importantes.

Por ejemplo:

Nombrar a los herederos

Dejar un bien determinado mediante un legado

Elegir un albacea , quien se encargará de hacer cumplir la voluntad

, quien se encargará de hacer cumplir la voluntad Designar herederos sustitutos

Tomar previsiones relacionadas con hijos menores de edad, cuando corresponda

Además, no es obligatorio llegar a la notaría con una lista detallada de todos los bienes ni llevar las escrituras de cada propiedad. La persona puede manifestar al notario cómo quiere distribuir su patrimonio y él se encarga de darle forma legal al documento

El testamento se puede cambiar si después te arrepientes

Hacer un testamento tampoco significa que la decisión quede escrita para siempre. Segob recuerda que es un acto revocable, por lo que puede modificarse si con el paso de los años cambia la situación familiar, el patrimonio o simplemente la voluntad de quien lo otorgó.

Por ello, puede resultar conveniente revisarlo después de cambios importantes como:

Matrimonio o divorcio

Nacimiento de hijas o hijos

Compra o venta de propiedades

Cambios importantes en la familia o en la decisión sobre los herederos

Septiembre facilita hacer el trámite en las notarías

Desde 2003, la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano realizan la campaña “Septiembre, Mes del Testamento” para facilitar que más personas dejen en orden su patrimonio. Durante estas jornadas, las notarías participantes suelen reducir sus honorarios, ampliar horarios y brindar orientación jurídica.

Los costos y requisitos no son iguales en todo México, pues dependen de cada entidad. Incluso la edad mínima para hacer testamento cambia según el estado.

En términos generales, Segob recomienda:

Cumplir con la edad mínima establecida en la entidad

establecida en la entidad Acudir a una notaría pública

Presentar identificación oficial

Explicar al notario cómo deseas repartir tu patrimonio

Pagar la tarifa correspondiente

Llevar testigos únicamente cuando la legislación o las circunstancias lo requieran

Así, el testamento permite dejar por escrito cómo se distribuirá el patrimonio y reducir el riesgo de conflictos o trámites sucesorios entre los familiares.

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