CDMX propone quitar la herencia a hijos que hagan esto a sus padres

Dejar solos a los padres durante la vejez, sin alimentos, cuidados o asistencia, podría tener consecuencias incluso después de su muerte. En la CDMX, se presentó una iniciativa para impedir que familiares que realicen esta clase de acciones contra sus progenitores puedan regresar después a reclamar parte de la herencia.

Para que esto ocurra, la propuesta, presentada el 3 de septiembre ante el Congreso de la Ciudad de México, plantea que el abandono primero tendría que comprobarse ante un juez.

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¿Qué tendría que hacer un hijo para perder la herencia?

La propuesta no habla simplemente de vivir lejos, visitar poco a los padres o tener una mala relación familiar. El punto está en incumplir de manera grave con los cuidados, alimentos o asistencia que necesita un adulto mayor.

Si un juez comprueba el abandono, podría ordenar que el responsable sea inscrito en un nuevo Registro de Abandono de Personas Mayores de la Ciudad de México. A partir de ahí, esa persona podría quedar impedida para reclamar los bienes de quien abandonó.

De acuerdo con esta iniciativa el objetivo es evitar que alguien que se desentendió durante años aparezca después del fallecimiento para participar en la sucesión.

¿Cómo funcionaría el Registro de Abandono?

La iniciativa también plantea que nadie podría inscribir a un familiar únicamente por acusarlo. Primero tendría que existir una resolución judicial que compruebe el abandono.

Una vez acreditado, el registro permitiría dejar constancia de:

La persona responsable

El adulto mayor afectado

El vínculo entre ambos

El juzgado y expediente relacionados con el caso

La resolución que acreditó el abandono

Además, la propuesta contempla que la inscripción pueda cancelarse si la persona retoma sus obligaciones de cuidado, asistencia o alimentos y un juez así lo determina.

QUIEN ABANDONA, NO DEBE APARECER SOLO POR LA

HERENCIA



Presentamos una iniciativa para crear en la CDMX un Registro de

Abandono de Personas Mayores y establecer que quien abandone

a sus padres o abuelos pueda perder el derecho a heredar.



Porque cuidar y acompañar a nuestros… pic.twitter.com/72JySTKnWr — Pedro Haces Lago (@PedroHacesL) September 3, 2026

¿Actualmente ya se puede perder una herencia por no cuidar a los padres?

Aunque el nuevo registro todavía es una propuesta, el Código Civil de la CDMX ya contempla situaciones en las que un familiar puede perder el derecho a heredar.

Por ejemplo, el artículo 1316 incluye a:

Familiares que, teniendo obligación de dar alimentos , no lo hayan hecho

, no lo hayan hecho Parientes que no se hagan cargo de una persona que no puede trabajar y carece de recursos

A partir de esta base, la iniciativa propone modificar también los artículos 323 Decies y 323 Undecies, además del propio 1316, para incorporar el nuevo Registro de Abandono de Personas Mayores y establecer qué efectos tendría dentro de una sucesión.

Es decir, impedir una herencia por incumplir ciertas obligaciones familiares no parte de cero. Lo nuevo sería contar con un registro que deje constancia del abandono después de que un juez lo haya acreditado.

¿Por qué se busca cambiar la ley?

El abandono durante la vejez no es un problema aislado. La Gaceta UNAM informó en noviembre de 2025 que, al menos 16% de las personas adultas mayores en México se encuentra en situación de abandono o enfrenta alguna forma de maltrato.

Por ahora, el cambio sigue siendo una propuesta en el Congreso de la CDMX. La iniciativa, presentada por el diputado Pedro Haces Lago, todavía tendría que avanzar en el proceso legislativo y, en los casos que corresponda, contar con una resolución judicial.

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