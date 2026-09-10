Megacorte de agua en Ensenada: Le cierran la llave a 60 colonias por 48 horas continuas

Un megacorte de agua afectará a 60 colonias del municipio de Ensenada, en el estado de Baja California. A través de un comunicado, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) había confirmado que a principios del mes de septiembre se llevarían a cabo cortes de agua masivos en la zona, debido a los trabajos de mantenimiento de una planta desalinizadora.

Aunque originalmente, los trabajos estaban programados para el 8 y 9 de septiembre, las labores se pospusieron para el domingo 13 y lunes 14 de septiembre.

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¿Qué colonias no tendrán agua en Ensenada?

Aviación

Arcoiris

Álamo

Aguajito y Amp. Aguajito

Bahía de Ensenada

Buenaventura

Bonifaz Popoff

Costa Bella

Costa Azul

Cuauhtémoc

California

Careaga

Chula Vista

Esperanza

Emiliano Zapata

Francisco Villa 1 y 2

Granados

Gómez Morín y Amp. Gómez Morín

Gali Residencial

Granjas El Gallo

Hidalgo y Amp. Hidalgo

Inv. Lomas del Pedregal

Industrial

Independencia

Jesús Munguía

Josefa Ortiz de Domínguez

Jalisco

Libertad

Loma Bonita

Lomitas

Lomas de la Presa

Mar 1

Mar de Ensenada

Maestros

Montemar

Morelos 1 y 2

Márquez de León y Amp. Márquez de León

Nuevo Ensenada

Niños Héroes

Playa Ensenada

Prohogar

Popular 89 (Cabo Falso)

Puesta del Sol 1 y 2

Puerto Azul

Revolución

Ramos

Reforma y Amp. Reforma

Rosas Magallón

San Sebastián

San Rafael

San Luis

Sección Fidue

Terrazas El Gallo

Úlbrich

Villas del Roble

Victoria

Villa Bonita

Vivienda Popular

17 de Mayo y Ampliación

Otras colonias afectadas por el corte de agua en Ensenada

Lomas de San Fernando

Pop. Todos Santos

Punta Banda

Praderas del Ciprés

Villa Residencial del Real 2

Villa Residencial del Rey 2

Villa Residencial del Rey 2 Segunda Sección

Recomendaciones en caso de corte de agua

De acuerdo con los informado por la dependencia estatal, el agua regresará a las viviendas y negocios de las zonas afectadas alrededor del martes 15 de septiembre; sin embargo, es importante tomar en cuenta que, en tanto, se normaliza el suministro, algunos hogares podrán presentar intermitencia o baja presión.

Las autoridades recomiendan que los vecinos de estas colonias almacenen agua en tambos, cubetas o tinacos. Igualmente, es necesario administrar el líquido de una forma responsable.

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