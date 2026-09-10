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Megacorte de agua en Ensenada: Le cierran la llave a 60 colonias por 48 horas continuas

Los trabajos de mantenimiento de una planta de desalinizadora provocarán un megacorte de agua en varias colonias de Baja California.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Tania Itzel Vargas

Un megacorte de agua afectará a 60 colonias del municipio de Ensenada, en el estado de Baja California. A través de un comunicado, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) había confirmado que a principios del mes de septiembre se llevarían a cabo cortes de agua masivos en la zona, debido a los trabajos de mantenimiento de una planta desalinizadora.

Aunque originalmente, los trabajos estaban programados para el 8 y 9 de septiembre, las labores se pospusieron para el domingo 13 y lunes 14 de septiembre.

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¿Qué colonias no tendrán agua en Ensenada?

  • Aviación
  • Arcoiris
  • Álamo
  • Aguajito y Amp. Aguajito
  • Bahía de Ensenada
  • Buenaventura
  • Bonifaz Popoff
  • Costa Bella
  • Costa Azul
  • Cuauhtémoc
  • California
  • Careaga
  • Chula Vista
  • Esperanza
  • Emiliano Zapata
  • Francisco Villa 1 y 2
  • Granados
  • Gómez Morín y Amp. Gómez Morín
  • Gali Residencial
  • Granjas El Gallo
  • Hidalgo y Amp. Hidalgo
  • Inv. Lomas del Pedregal
  • Industrial
  • Independencia
  • Jesús Munguía
  • Josefa Ortiz de Domínguez
  • Jalisco
  • Libertad
  • Loma Bonita
  • Lomitas
  • Lomas de la Presa
  • Mar 1
  • Mar de Ensenada
  • Maestros
  • Montemar
  • Morelos 1 y 2
  • Márquez de León y Amp. Márquez de León
  • Nuevo Ensenada
  • Niños Héroes
  • Playa Ensenada
  • Prohogar
  • Popular 89 (Cabo Falso)
  • Puesta del Sol 1 y 2
  • Puerto Azul
  • Revolución
  • Ramos
  • Reforma y Amp. Reforma
  • Rosas Magallón
  • San Sebastián
  • San Rafael
  • San Luis
  • Sección Fidue
  • Terrazas El Gallo
  • Úlbrich
  • Villas del Roble
  • Victoria
  • Villa Bonita
  • Vivienda Popular
  • 17 de Mayo y Ampliación

Otras colonias afectadas por el corte de agua en Ensenada

  • Lomas de San Fernando
  • Pop. Todos Santos
  • Punta Banda
  • Praderas del Ciprés
  • Villa Residencial del Real 2
  • Villa Residencial del Rey 2
  • Villa Residencial del Rey 2 Segunda Sección

Recomendaciones en caso de corte de agua

De acuerdo con los informado por la dependencia estatal, el agua regresará a las viviendas y negocios de las zonas afectadas alrededor del martes 15 de septiembre; sin embargo, es importante tomar en cuenta que, en tanto, se normaliza el suministro, algunos hogares podrán presentar intermitencia o baja presión.

Las autoridades recomiendan que los vecinos de estas colonias almacenen agua en tambos, cubetas o tinacos. Igualmente, es necesario administrar el líquido de una forma responsable.

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