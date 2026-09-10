Megacorte de agua en Ensenada: Le cierran la llave a 60 colonias por 48 horas continuas

Un megacorte de agua afectará a 60 colonias del municipio de Ensenada, en el estado de Baja California. A través de un comunicado, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) había confirmado que a principios del mes de septiembre se llevarían a cabo cortes de agua masivos en la zona, debido a los trabajos de mantenimiento de una planta desalinizadora.
Aunque originalmente, los trabajos estaban programados para el 8 y 9 de septiembre, las labores se pospusieron para el domingo 13 y lunes 14 de septiembre.
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¿Qué colonias no tendrán agua en Ensenada?
- Aviación
- Arcoiris
- Álamo
- Aguajito y Amp. Aguajito
- Bahía de Ensenada
- Buenaventura
- Bonifaz Popoff
- Costa Bella
- Costa Azul
- Cuauhtémoc
- California
- Careaga
- Chula Vista
- Esperanza
- Emiliano Zapata
- Francisco Villa 1 y 2
- Granados
- Gómez Morín y Amp. Gómez Morín
- Gali Residencial
- Granjas El Gallo
- Hidalgo y Amp. Hidalgo
- Inv. Lomas del Pedregal
- Industrial
- Independencia
- Jesús Munguía
- Josefa Ortiz de Domínguez
- Jalisco
- Libertad
- Loma Bonita
- Lomitas
- Lomas de la Presa
- Mar 1
- Mar de Ensenada
- Maestros
- Montemar
- Morelos 1 y 2
- Márquez de León y Amp. Márquez de León
- Nuevo Ensenada
- Niños Héroes
- Playa Ensenada
- Prohogar
- Popular 89 (Cabo Falso)
- Puesta del Sol 1 y 2
- Puerto Azul
- Revolución
- Ramos
- Reforma y Amp. Reforma
- Rosas Magallón
- San Sebastián
- San Rafael
- San Luis
- Sección Fidue
- Terrazas El Gallo
- Úlbrich
- Villas del Roble
- Victoria
- Villa Bonita
- Vivienda Popular
- 17 de Mayo y Ampliación
Otras colonias afectadas por el corte de agua en Ensenada
- Lomas de San Fernando
- Pop. Todos Santos
- Punta Banda
- Praderas del Ciprés
- Villa Residencial del Real 2
- Villa Residencial del Rey 2
- Villa Residencial del Rey 2 Segunda Sección
Recomendaciones en caso de corte de agua
De acuerdo con los informado por la dependencia estatal, el agua regresará a las viviendas y negocios de las zonas afectadas alrededor del martes 15 de septiembre; sin embargo, es importante tomar en cuenta que, en tanto, se normaliza el suministro, algunos hogares podrán presentar intermitencia o baja presión.
Las autoridades recomiendan que los vecinos de estas colonias almacenen agua en tambos, cubetas o tinacos. Igualmente, es necesario administrar el líquido de una forma responsable.
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