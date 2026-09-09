¡Pon a cargar el celular! Habrá APAGÓN masivo CFE en Chiapas este jueves 10 de septiembre

Si vives en Chiapas, te contamos que este jueves 10 de septiembre no habrá luz en al menos 20 colonias del municipio de San Cristóbal de las Casas. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un apagón masivo, debido a trabajos de mantenimiento.

A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad informó que tiene programado un corte de luz de hasta seis horas, debido a aunque las cuadrillas de técnicos estarán realizando trabajos de reparación en la red eléctrica. Los horarios del apagón son los siguientes:

Inicio de corte de luz: Jueves 10 de septiembre a las 10:00 horas

Fin de corte de luz: Jueves 10 de septiembre a las 16.00 horas

Apagón masivo 10 de septiembre Anuncian apagón masivo en Chiapas el próximo 10 de septiembre. (Facebook)

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Lista de colonias sin luz en Chiapas hoy 10 de septiembre

La CFE estatal brindó a la población una lista con las colonias que resultarán afectadas por el corte de luz, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas preventivas necesarias como poner a cargar celulares y computadoras. Así como, mantener cerrado el refrigerador para mantener la temperatura y conservar los alimentos adecuadamente.

Los Ángeles

Sub Ángeles

El Túnel

Santuario

Lomas del Sur

Las Minas 1 y 2

Laureles

Montes Verdes

Carmen Guadalupe

Corral de Piedra

San Isidro

Campanario

Pedregal

Colonia Maya

Avenida Don Bosco

Lomas-Maya

Rincón Escondido

Artículo 115

Otras zonas cercanas

Recuerda que tambipen es importante desconectar aparatos eléctricos al menos unos 20 minutos antes del corte de luz, para evitar daños.

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