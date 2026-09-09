Guadalajara-París: Jalisco anuncia la nueva ruta directa a Europa con tres vuelos por semana

El estado de Guadalajara suma su segundo destino atractivo europeo con conexión directa a partir de abril de 2027, fecha en la que Aeroméxico iniciará la nueva ruta Guadalajara-París con tres frecuencias semanales y hasta 800 asientos por semana en cada dirección..

El anuncio llega de la mano del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, operado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que amplía así su red de largo alcance hacia Europa. La nueva ruta busca reducir los tiempos de traslado entre Jalisco y Francia al eliminar la necesidad de conexiones intermedias, y facilitará viajes turísticos, empresariales, académicos y culturales entre el occidente de México y el continente europeo.

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¿Cuándo empieza a operar el vuelo Guadalajara-París de Aeroméxico?

El vuelo directo Guadalajara-París despega por primera vez el 13 de abril de 2027, según confirmó el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. La ruta operará con tres frecuencias semanales en cada sentido, con horarios ya definidos para la salida y el arribo en ambos destinos.

Ida (Guadalajara–París): martes, viernes y domingo, salida 11:00 horas, llegada a París 16:10 horas (hora de Francia)

Regreso (París–Guadalajara): lunes, miércoles y sábado, salida 13:55 horas, llegada a Guadalajara 9:25 horas

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó el anuncio como resultado de una gestión de varios años y subrayó que la aerolínea aportará “un avión nuevo de primerísimo orden” para la ruta. El mandatario estatal destacó también los horarios de las nuevas frecuencias y adelantó que invitó a los usuarios a organizar sus viajes con anticipación por el Aeropuerto de Guadalajara.

Jalisco sigue abriendo sus puertas al mundo. ✈️🌎



Quiero compartirles una gran noticia: de la mano de @Aeromexico, tendremos un nuevo vuelo directo Guadalajara–París, conectando a nuestra ciudad con Europa a bordo de un Dreamliner de primerísimo nivel.



A partir del 13 de abril… pic.twitter.com/LPuXiRgUw4 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) September 7, 2026

Con esta incorporación, París se convierte en el segundo destino europeo con servicio directo desde la capital jalisciense, después de la ruta a Madrid que Aeroméxico opera desde diciembre de 2021.

¿Qué relación tienen Jalisco y Francia en materia turística y comercial?

Francia representa un mercado relevante para el turismo receptivo de México: en 2025 se ubicó como el séptimo país de origen de los visitantes internacionales que ingresaron al país, de acuerdo con DataTur. La nueva ruta aérea refuerza ese vínculo al ofrecer una alternativa directa entre el occidente mexicano y el mercado francés.

La relación económica entre ambos territorios también es significativa: desde 2006, la inversión francesa en Jalisco suma 625 millones de dólares, con la presencia de más de 30 empresas originarias de Francia en el estado. Esta cifra respalda el interés de ambas partes por fortalecer la conectividad aérea directa entre Guadalajara y París.

El gobernador Lemus Navarro señaló que la nueva ruta se suma a la conexión existente con Madrid, la cual calificó como “todo un éxito para Jalisco y para todo el occidente del país”. Con el nuevo vuelo, Jalisco añade una segunda vía aérea directa hacia el continente europeo, ampliando su oferta más allá de Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

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