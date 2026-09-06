Aguas termales, menos gente y 50% de descuento: la fórmula de este balneario de Jalisco para adultos mayores con INAPAM

Con el regreso a clases, los días entre semana pueden convertirse en una buena oportunidad para visitar un balneario con menos movimiento, principalmente para adultos mayores, jubilados o personas que no llevan una rutina establecida. En Jalisco, una opción es el Parque Acuático Santa Rita, ubicado en Ayotlán, donde estas personas obtienen un 50% de descuento al presentar su credencial INAPAM o INSEN vigente.

La tarifa general para 2026 es de $220, pero con este beneficio el acceso queda en $110 por persona. El parque abre los 365 días del año, de 9:00 a 18:00 horas, por lo que también es posible organizar una visita cualquier día de la semana.

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¿Cuánto pagan los adultos mayores con INAPAM en Santa Rita?

De acuerdo con las tarifas 2026 publicadas por el Parque Acuático Santa Rita, estos son los precios de entrada:

Adultos: $220

$220 Adultos mayores con INAPAM o INSEN: $110

$110 Niños de 90 centímetros a 1.40 metros: $110

$110 Menores de 90 centímetros: entrada gratuita

Esto significa que una pareja de adultos mayores pagaría $220 por las dos entradas, lo mismo que cuesta el acceso regular de un solo adulto.

El descuento resulta todavía más atractivo una vez terminado el periodo vacacional. El ciclo escolar 2026-2027 comenzó el 31 de agosto y más de 1.5 millones de estudiantes de educación básica regresaron a las aulas en Jalisco, de acuerdo con el Gobierno estatal.

Aunque el parque no publica cifras de afluencia por día, acudir entre semana puede ser una alternativa para quienes prefieren disfrutar las albercas y áreas recreativas fuera del movimiento habitual de fines de semana y vacaciones.

Los jueves también hay entradas a mitad de precio

Santa Rita mantiene otra promoción para sus visitantes: los jueves la entrada cuesta la mitad, excepto durante Semana Santa y Pascua.

Hay una condición que conviene tomar en cuenta antes de comprar los accesos: las promociones no son acumulables. El propio parque especifica que no aplica una promoción sobre otra.

Por ello, un adulto mayor que presente su credencial INAPAM un jueves no recibe un segundo descuento sobre los $110. En cualquiera de los dos casos, el precio final será el mismo.

Albercas, aguas termales y toboganes en un mismo lugar

El parque abrió sus puertas en 1985 y con el paso de los años amplió sus instalaciones para ofrecer opciones tanto para descansar como para pasar un día de actividades acuáticas.

Entre sus principales espacios se encuentran:

Alberca de olas

Alberca techada

Alberca tropical

Albercas VIP

Chapoteadero

Zona infantil

Toboganes

Áreas con aguas termales

Las aguas termales son uno de sus atractivos para quienes buscan pasar un momento más tranquilo dentro del agua.

Santa Rita también cuenta con otras actividades y servicios, entre ellos:

Camping

Alberca privada

Gotcha

Cuponera con promociones

¿Dónde está el Parque Acuático Santa Rita?

El parque se encuentra en Camino Vecinal Ayotlán-La Ribera S/N, Santa Rita, Jalisco, C.P. 47940, dentro del municipio de Ayotlán. De acuerdo con el establecimiento, el trayecto desde Guadalajara es de aproximadamente 1 hora con 40 minutos.

Las entradas pueden adquirirse en los distintos puntos de venta del parque o mediante su taquilla digital. Antes de acudir conviene revisar nuevamente las tarifas y promociones, ya que los descuentos no son acumulables y algunas condiciones pueden cambiar durante periodos vacacionales.

Para solicitar información directamente al Parque Acuático Santa Rita están disponibles los siguientes números:

Teléfono: 348 107 4159

348 107 4159 Teléfono: 348 107 4295

348 107 4295 WhatsApp: 348 107 4247adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

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