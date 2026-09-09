Rescatan a 26 personas tras derrumbes en la Barranca de Huentitán; autoridades emiten alerta

Este martes Protección Civil de Jalisco trasladó a 26 personas que se encontraban atrapadas en la Barranca de Huentitán, tras derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias acumuladas durante el temporal. Los trabajos de rescate se realizaron en conjunto con bomberos de Tonalá y Guadalajara.

Los derrumbes impidieron la salida de 26 personas que se encontraban de visita en la zona de Las Pilitas.

Asimismo, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió al lugar para realizar trabajos con maquinaria y liberar los caminos y accesos tras los derrumbes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Nuestros oficiales, en coordinación con Bomberos de Tonalá y Guadalajara, así como personal de la CFE, trabajan en la zona de Las Pilitas, en la Barranca de Huentitán, donde a raíz de la intensa lluvia registrada durante la noche anterior se presentaron dos derrumbes que… pic.twitter.com/b9D3lSReK8 — Protección Civil JAL (@PCJalisco) September 8, 2026

Autoridades emitieron un aviso de peligro y entre los puntos con afectaciones se encuentran también La Capilla y las vueltas 21, 34 y 40, mientras que también se reporta riesgo elevado en El Mirador y otros tramos del recorrido.

¿Qué hacer en caso de derrumbe?

Se pide evitar ingresar a estas zonas durante las lluvias y después de una tormenta, ya que el terreno puede permanecer inestable y pueden presentarse desprendimientos de rocas sin previo aviso.

En caso de ya encontrarse dentro de la barranca, se deben atender las siguientes medidas básicas de prevención:

Alejarse de taludes, laderas y zonas con rocas fracturadas.

No detenerse debajo de paredes o pendientes pronunciadas.

Si se observan grietas, caída de piedras o movimiento del terreno, retirarse inmediatamente y avisar a otras personas.

Seguir las indicaciones de las autoridades y reportar cualquier situación de riesgo al 911.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.