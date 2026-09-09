Renuncia la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, a horas del inicio del proceso electoral

A horas de que inicie formalmente el Proceso Electoral 2026-2027, la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, renunció al cargo en el que llevaba menos de dos años.

De acuerdo a Central INE, la renuncia es irrevocable al cargo a partir de este miércoles 9 de septiembre y fue presentada ante la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

En el comunicado que se emitió se pudo leer que la ahora exsecretaria ejecutiva agradeció su tiempo en el instituto, además de mencionar que se va con satisfacción por el trabajo que realizó.

#BoletínINE 📄 | Renuncia Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE.



🔗 Los detalles de la información en el siguiente enlace 👇https://t.co/8vWjO1Wbop pic.twitter.com/wtTffWBUii — @INEMexico (@INEMexico) September 9, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué renunció Claudia Arlett Espino al INE?

Claudia Arlett Espino explicó que la separación del cargo obedece a motivos de salud, lo que hasta el momento le había impedido tener un “sano equilibrio” entre su carrera profesional y el ámbito personal.

Lo anterior, “ante el nivel de exigencia que implica la organización del Proceso Electoral Concurrente de 2026-2027, en el que se renovarán cargos federales y de las 32 entidades federativas”.

Espino llegó a su cargo a finales de 2024 luego de algunos desencuentros entre los integrantes del Consejo General ante las propuestas de la consejera presidente del INE. Esta situación no ha cambiado, ya que algunos consejeros han mostrado desagrado ante las decisiones que se han tomado,

¿Qué pasará con la Secretaría Ejecutiva del INE ante la renuncia de Claudia Arlett Espino?

Ante la premura de la renuncia, Claudia Arlett Espino aseguró que tiene toda la disposición de “colaborar en las labores de transición correspondientes, con el propósito de evitar afectaciones en la operación de la Secretaría Ejecutiva y favorecer que ésta continúe desempeñado sus funciones con normalidad”.

Información en desarrollo...

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.