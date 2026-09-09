Las clases presenciales fueron suspendidas en Baja California, así lo informó la gobernadora, Marina del Pilar en un comunicado.

La decisión se tomó ante el incremento de las temperaturas en la entidad y ante el riesgo que representa para los estudiantes y personal educativo.

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Habrá clases en línea en Baja California

A través de un video publicado en sus redes sociales, la gobernadora de la entidad, Marina del Pilar, informó sobre la suspensión de clases presenciales en Baja California ante las extremas temperaturas en la entidad.

Por ello, en coordinación con Protección Civil, se tomó la decisión de dar clases en línea en todos los niveles de educación pública como medida preventiva.

Mientras que, para los planteles de educación privada, corresponderá a cada institución determinar la modalidad en la que se impartirán las clases.

Entre los factores considerados por las autoridades se encuentra que diversos planteles educativos, principalmente en municipios de la zona costa, no cuentan con sistemas de aire acondicionado adecuados.

La medida busca evitar que alumnos, docentes y trabajadores permanezcan durante varias horas en instalaciones que podrían representar un riesgo para su salud.

Amigas y amigos de Baja California, ante las altas temperaturas y en coordinación con Protección Civil, hemos determinado que las clases en todos los niveles de educación pública se lleven a cabo en modalidad a distancia, como medida preventiva para proteger a nuestros… pic.twitter.com/LOjD1nrVy1 — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) September 9, 2026

¿Desde cuándo habrá clases en línea en Baja California?

Según lo informado por Marina del Pilar, la medida aplica para el turno vespertino este miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de septiembre.

Se tiene previsto, dependiendo las condiciones climáticas, que el regreso a las aulas en Baja California sea el próximo lunes 14 de septiembre.

Aunque las familias deberán mantenerse atentas a los canales oficiales por si las condiciones meteorológicas obligan a realizar algún ajuste.

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