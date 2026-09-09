¡Alerta en la México-Cuernavaca! Volcadura de pipa de gas provoca el cierre total de la circulación

Un aparatoso accidente vial mantiene paralizado el tránsito en una de las vías transitadas del país, esto luego de la volcadura de una pipa de gas L.P. sobre la autopista México-Cuernavaca, obligando a las autoridades a implementar un cierre total de la circulación en ambos sentidos para evitar riesgos de fuga o explosión, además de garantizar la seguridad de los automovilistas.

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Personal Táctico Operativo, en coordinación con @Bomberos_CDMX, atendió la volcadura de una pipa de gas en la Carretera Federal México-Cuernavaca, @TlalpanAl. Se tuvo afectación en un vehículo. No hubo lesionados.



Equipos de emergencias descartaron fuga en el contenedor. Con… pic.twitter.com/W1j8AmJzUZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 9, 2026

Volcadura de pipa de gas L.P en autopista México-Cuernavaca

¿Qué pasa en la autopista México-Cuernavaca? El siniestro se registró justo a la altura del kilómetro 66, en el tramo conocido como La Pera, una de las zonas curvas más complejas de la ruta hacia Morelos.

Mediante una publicación en su cuenta oficial en “X”, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que: “Personal Táctico Operativo, en coordinación con Bomberos de la Ciudad de México, atienden la volcadura de una pipa de gas en la Carretera Federal México-Cuernavaca”.

Las autoridades también reportaron afectaciones en un vehículo y que no se registraron personas lesionadas; además de que los equipos de emergencias descartaron una fuga en el contenedor.

Posteriormente, con la ayuda de dos grúas concesionadas por Caminos y Puentes Federales, se efectuaron las maniobras para colocar la pipa siniestrada sobre sus ejes.

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