El balneario en Querétaro que la Profeco marcó como el más barato de México: tiene alberca para la tercera edad y todas estas personas no pagan en agosto 2026

Las vacaciones de verano continúan y muchas familias siguen buscando opciones para refrescarse sin afectar demasiado el bolsillo. Entre las alternativas recomendadas para esta temporada destaca un balneario de Querétaro que fue señalado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como la opción con el precio de entrada más bajo dentro del comparativo nacional publicado en la edición de verano 2026 de la Revista del Consumidor: Parque Bicentenario Querétaro.

Además de ofrecer una tarifa accesible, de apenas $80 pesos, este parque cuenta con espacios para personas de todas las edades, incluida una alberca para adultos mayores, así como otro gran beneficio para este grupo: entrada totalmente gratuito bajo una condición.

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¿Qué beneficios tienen los adultos mayores y quiénes entran gratis?

Además de aparecer como la opción más económica del comparativo de Profeco, el Parque Bicentenario Querétaro ofrece entrada totalmente gratuita para las personas adultas mayores con credencial vigente del INAPAM.

Sin embargo, si desean acceder a la zona del parque acuático, donde se encuentran las albercas, deberán pagar una tarifa preferencial de $50 pesos, monto menor al que cubre el público en general para disfrutar de estas instalaciones que es de $65 pesos.

Asimismo, el parque señala que también tienen acceso sin costo:

Niñas y niños que midan menos de un metro de estatura.

Personas con discapacidad.

Debido a que tanto los beneficios como los horarios de operación pueden modificarse, se recomienda consultar el sitio oficial del Parque Bicentenario o comunicarse directamente con sus instalaciones antes de realizar la visita.

En cuanto a los horarios, la Brújula de Compra de Profeco señala que el Parque Bicentenario Querétaro opera de la siguiente manera:

Martes, miércoles y jueves: de 8:30 a 16:30 horas

de Viernes, sábado y domingo: de 10:00 a 18:00 horas

Es importante mencionar que el parque acuático solo se abre los días sábados y domingos en el horario marcado.

¿Por qué Profeco destacó este balneario de Querétaro?

De acuerdo con la Brújula de Compra publicada por Profeco, el Parque Bicentenario Querétaro registró una entrada general de $80 pesos para adultos, el precio más bajo entre todos los balnearios y parques acuáticos incluidos en el comparativo elaborado por la dependencia.

El estudio recopiló información directamente de los sitios oficiales de establecimientos ubicados en Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla y Querétaro, con el propósito de ofrecer una referencia para que los consumidores comparen precios y servicios antes de planear una visita durante las vacaciones de verano.

De hecho, con una tarifa de 80 pesos, el Parque Bicentenario fue la única opción del comparativo con un costo inferior a los 100 pesos para adultos, mientras que otros parques reportaron precios considerablemente más elevados.

Algunos de los costos publicados por Profeco fueron:

Parque Bicentenario Querétaro: 80 pesos .

. Balneario Agua Azul (Puebla): 150 pesos .

. Parque Acuático Te-Pathé (Hidalgo): 200 pesos .

. Parque Acuático Agua Salvaje (Guerrero): 200 pesos .

. Parque Acuático Chimulco (Jalisco): 220 pesos .

. Splash Parque Acuático León (Guanajuato): 280 pesos .

. Parque Acuático Ixtapan (Estado de México): 395 pesos .

. El Rollo (Morelos): hasta 650 pesos en taquilla durante fines de semana y días festivos.

Además de su precio, el Parque Bicentenario cuenta con una superficie de 26 mil 540 metros cuadrados, donde se distribuyen distintas atracciones y espacios recreativos para visitantes de todas las edades.

Entre las instalaciones que destacan en el comparativo de Profeco se encuentran:

Río lento

Dos toboganes

Chapoteadero

Tienda de souvenirs

Áreas con paisajes naturales

Profeco recordó que los precios y promociones pueden cambiar dependiendo de la temporada o de las políticas de cada establecimiento, por lo que recomendó consultar directamente con el proveedor antes de acudir.

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