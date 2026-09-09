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/México/Nota

Fallece el periodista Óscar Mario Beteta a los 70 años

Fue una figura clave en la información política y social en México. Su rigor y compromiso con la verdad, lo llevó a ganar tres veces el Premio Nacional de Periodismo.

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1 minuto lectura
Escrito por: Majo Santillán González

Óscar Mario Beteta, reconocido periodista y conductor, falleció este miércoles 9 de septiembre a los 70 años, tras enfrentar cáncer.

A nombre de adn noticias y TV Azteca, donde se desempeñó como colaborador, lamentamos profundamente su fallecimiento y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y colegas.

Descanse en paz.

La noticia provocó reacciones de políticos y compañeros del gremio que destacaron tanto su legado profesional como su calidad humana.

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