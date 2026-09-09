El periodista Óscar Mario Beteta murió este miércoles 9 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México, a los 70 años, dejando un hueco en el mundo del periodismo mexicano.

Durante décadas, Beteta acompañó a las audiencias desde la radio y la televisión; aunque estudió Economía, su carrera tomó rumbo hacia los medios de comunicación, donde se desempeñó como periodista, conductor y entrevistador.

Pero ¿quién era realmente Óscar Mario Beteta y cómo fue su trayectoria? Aquí en adn noticias te lo contamos.

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Óscar Mario Beteta: de la Economía al periodismo

Beteta estudió Economía en la Universidad Anáhuac, pero mientras cursaba la carrera comenzó a acercarse al mundo de la comunicación; con el paso de los años, desarrolló una carrera enfocada principalmente en temas políticos, económicos y financieros.

Antes de dedicarse por completo al periodismo, también tuvo experiencia en el sector financiero y trabajó en instituciones y casas de bolsa.

Más tarde viajó al extranjero, donde realizó una maestría en Finanzas en la Universidad de Exeter, en Inglaterra, formación que complementó su perfil especializado en información económica y financiera.

¿Cómo fue la relación TV Azteca con Óscar Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta tuvo una importante etapa en TV Azteca, donde desarrolló parte de su trayectoria como conductor y periodista.

Durante su paso por la televisora participó en distintos proyectos informativos y fortaleció su perfil como entrevistador y analista de temas políticos y económicos.

Su presencia frente a las cámaras lo convirtió en una figura reconocida para las audiencias de TV Azteca.

Esta etapa fue parte de una extensa carrera periodística en la que Beteta se consolidó como una de las voces reconocidas de la información política, económica y financiera en México.

Óscar Mario Beteta: Una carrera de más de tres décadas

La trayectoria de Óscar Mario Beteta se extendió por más de 30 años, periodo en el que recibió distintos reconocimientos y se especializó en temas económicos, políticos y financieros.

A lo largo de su carrera, se mantuvo como una figura vinculada al análisis y la información, con una presencia constante ante las audiencias.

Su fallecimiento marca el cierre de una extensa trayectoria dentro del periodismo mexicano y deja el recuerdo de una carrera dedicada a la comunicación y al análisis de la actualidad nacional.

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