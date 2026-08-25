¿Qué hacer el Día del Abuelo 2026? El balneario de Tequisquiapan, Querétaro, abre los 7 días de la semana y es ideal para ir con toda la familia

Falta muy poco para festejar el Día del Abuelo 2026 este 28 de agosto y muchas familias ya buscan un espacio para celebrar juntos y pasar el calor del verano. Para ellos, el Balneario La Vega, en Tequisquiapan, Querétaro, es una buena opción, ya que ofrece albercas, áreas verdes y hasta opción de camping.

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¿Qué se puede hacer en Balneario La Vega y dónde queda exactamente?

Las familias que lleguen al balneario La Vega, en Querétaro, se encontrarán con un parque acuático familiar con instalaciones para todas las edades. Según indica el establecimiento en sus redes sociales, cuenta con alberca olímpica, chapoteadero, toboganes, amplio jardín y camping.

Además, para quienes busquen pasar una o más noches en el balneario, ofrece diversas opciones de habitaciones de entre dos y seis personas.

Su ubicación es Paseo de la Vega, barrio de la Magdalena, en Tequisquiapan Centro, estado de Querétaro. Y el teléfono de contacto es +52 414 273 4534. De acuerdo con Google Maps, el viaje por carretera desde Santiago de Querétaro demanda entre una hora y una hora y media (62.1 km) de acuerdo al tráfico.

¿Cuánto cuesta entrar al balneario La Vega, en Querétaro, y qué días abre?

El precio de la entrada general es de $100 y los niños menores de 12 años pagan $50, informa el establecimiento en sus redes sociales. Asimismo, se recomienda corroborar el precio en el lugar o antes de llegar consultando por teléfono, ya que los valores pueden cambiar de acuerdo a la temporada o a promociones especiales.

Un dato importante es que el balneario abre todos los días de la semana, una opción interesante teniendo en cuenta que muchos parques acuáticos solo abren en fin de semana.

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