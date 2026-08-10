El balneario a pocos minutos de un Pueblo Mágico de Querétaro que da 50% de descuento a mayores de 60 años y 30% a maestros y estudiantes

A solo 10 minutos del Pueblo Mágico de Tequisquiapan se encuentra Termas del Rey, un parque acuático ubicado en el kilómetro 10 de la carretera hacia Ezequiel Montes. El lugar cuenta con alberca de olas, toboganes, chapoteaderos, fosa de clavados, jardines y una zona de campamento.

Durante agosto de 2026, el complejo ofrece descuentos especiales para diversos grupos como las personas mayores de 60 años, maestros y estudiantes, quienes pueden acceder a tarifas preferenciales de hasta el 50% de descuento al presentar una credencial vigente.

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¿En cuánto queda la entrada con los descuentos?

De acuerdo con Termas del Rey, estos son los precios y descuentos para este verano:

Entrada general para adulto: $199 pesos

Entrada infantil: $125 pesos

Personas mayores de 60 años: 50% de descuento ($99.50 pesos)

Maestros y estudiantes: 30% de descuento ($139.30 pesos)

Menores de 90 centímetros: entrada gratuita

Niños de 90 centímetros a 1.20 metros: tarifa infantil

Visitantes de más de 1.20 metros: tarifa de adulto

Estos grupos también reciben 20% de descuento en el acceso al campamento. Las promociones están sujetas a condiciones y no necesariamente pueden combinarse con otras rebajas.

Durante la temporada de verano, Termas del Rey abre:

Miércoles a domingo

Horario: de 9:00 a 18:00 horas

¿Qué atracciones tiene el parque acuático?

Termas del Rey ofrece actividades y espacios para distintas edades como:

Alberca de olas

Toboganes

Chapoteaderos

Fosa de clavados

Juegos acuáticos infantiles

Lagos

Áreas verdes

Palapas

Cancha de voleibol

Baños con agua caliente

Minisúper

Snack bar

Zona de campamento

Estacionamiento

También dispone de una zona VIP con vestidores, mesas, sillas, asador y hieleras. Este espacio debe reservarse y tiene un costo adicional.

¿Cómo llegar desde Tequisquiapan o CDMX?

Desde el centro de Tequisquiapan, la ruta es:

Salir con dirección a Ezequiel Montes

Incorporarse a la carretera federal 120

Continuar hasta el kilómetro 10

Seguir los señalamientos hacia Termas del Rey

El recorrido desde el Pueblo Mágico toma alrededor de 10 minutos. Además, el parque se encuentra aproximadamente a 20 minutos de Bernal y a 40 minutos de la ciudad de Querétaro.

Desde la Ciudad de México se puede llegar de la siguiente manera:

Tomar la autopista México–Querétaro

Salir rumbo a San Juan del Río y Tequisquiapan

Continuar hacia Tequisquiapan

Incorporarse a la carretera federal 120 con dirección a Ezequiel Montes

Avanzar hasta el kilómetro 10

El tiempo de traslado depende del tránsito, el punto de salida y las condiciones de la carretera.

¿Cómo comprar los boletos por internet?

A diferencia de otros complejos, Termas del Rey vende entradas en su sitio oficial, donde anuncia un ahorro de hasta 15%. Sin embargo, el comprobante debe canjearse en la taquilla, por lo que la compra anticipada no evita la fila de acceso.

El parque advierte que algunas atracciones pueden suspenderse por el clima o por falta del número mínimo de visitantes. De igual manera, tampoco se debe asumir que el descuento en línea puede combinarse con las tarifas para adultos mayores, maestros o estudiantes.

Para confirmar precios, promociones y días de servicio, está disponible el teléfono 441 277 1525. También se puede solicitar información por WhatsApp al 442 467 5629.

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