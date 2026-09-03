¿Qué pasa con tu casa en Edomex si mueres sin testamento? La ley marca hasta 2 años de juicio

Miles de familias en Edomex enfrentan cada año la misma pregunta: qué pasa con la casa cuando alguien muere sin testamento y deja bienes sin resolver. La ley mexicana obliga a iniciar un juicio sucesorio intestamentario que, según especialistas, se extiende hasta dos años y cuesta entre $20,000 y $100,000 pesos, según la complejidad del caso.

En el Estado de México y en la Ciudad de México, el Código Civil Federal define el orden exacto de los herederos cuando no existe testamento previo. Si nadie aparece con derecho a reclamar, la propiedad puede pasar al Estado mediante la figura de herencia vacante, un desenlace que preocupa a especialistas en la materia.

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¿Qué pasa con la casa en Edomex si hay herederos legítimos?

Cuando una persona muere sin testamento en Edomex y sí existen familiares directos, el juez familiar abre un juicio sucesorio intestamentario para repartir la casa entre cónyuge e hijos.

El proceso arranca con la denuncia del fallecimiento y la búsqueda de un testamento previo ante el Registro Nacional de Avisos de Testamento, un paso que puede tomar varias semanas.

Denuncia del fallecimiento y búsqueda de testamento previo

Declaratoria de herederos y designación de albacea

Inventario y avalúo de bienes, cuentas y deudas

Pago de deudas e impuestos pendientes antes del reparto

Adjudicación y escrituración final ante notario

En Edomex, el juicio sucesorio intestamentario tarda de 6 meses a 2 años. (Getty Images)

Para acreditar el derecho a heredar se necesitan el acta de defunción, las actas de nacimiento de los interesados y, si aplica, el acta de matrimonio. Un notario público puede acelerar el trámite cuando todos los herederos son mayores de edad y están de acuerdo, evitando así pisar un juzgado.

El artículo 1624 del Código Civil Federal aplica de forma directa en estos casos: si el fallecido deja cónyuge y varios hijos, la vivienda se divide en partes iguales entre todos, salvo que el cónyuge ya cuente con bienes propios equivalentes. La ley no deja margen de interpretación en este reparto, aunque el trámite se complica y puede llegar a los dos años si hay menores de edad o desacuerdos entre los herederos.

¿Qué pasa con la casa en Edomex si no aparece ningún heredero?

El escenario menos conocido, pero más drástico, ocurre cuando no hay hijos, cónyuge, padres ni parientes hasta el cuarto grado que reclamen la herencia. En ese caso, la casa entra en herencia vacante y el juez ordena su administración pública, un desenlace que cambia por completo el destino del inmueble.

Una vez declarada la herencia vacante, la vivienda puede subastarse o transferirse al Estado, y el dinero obtenido suele canalizarse a programas públicos o de beneficencia. El objetivo de esta figura es evitar que la propiedad quede abandonada o en disputas interminables entre terceros sin derecho legítimo.

Este mecanismo también cierra la puerta a reclamos tardíos: una vez resuelta la vacancia, recuperar el inmueble se vuelve un trámite prácticamente imposible. Por eso, especialistas insisten en que dejar un testamento actualizado sigue siendo la vía más rápida y segura para proteger la casa y evitar que termine en manos del Estado.

Ante la posibilidad de un juicio de hasta dos años, revisar con tiempo la situación patrimonial familiar y acudir a un notario evita gastos y conflictos innecesarios.

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